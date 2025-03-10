اعرف سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 10-3-2025 في البنوك.. وصل كام؟

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري إلى 13.4797 جنيهًا للشراء و13.517 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4952 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4925 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.4797 جنيهًا للشراء و13.517 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB مستوى 13.4792 جنيهًا للشراء و13.5106 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB نحو 13.4776 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB نحو 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 13.4619 جنيهًا للشراء و13.4886 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 13.4593 جنيهًا للشراء و13.5132 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4386 جنيهًا للشراء و13.5132 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4385 جنيهًا للشراء و13.5132 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.43 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس مستوى 13.4282 جنيهًا للشراء و13.5204 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة نحو 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول 13.4148 جنيهًا للشراء و13.5118 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 13.3987 جنيهًا للشراء و13.5132 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK مستوى 13.3964 جنيهًا للشراء و13.5298 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB نحو 13.28 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد إلى 13.0422 جنيهًا للشراء و13.5147 جنيهًا للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري