سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-3-2025 مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا في جميع البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري اليوم الأحد 9 مارس 2025.

الريال السعودي بكام مصري

ومع بداية التعاملات الصباحية، استقرت أسعار الصرف، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.50 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، وفقًا لما نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك، وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

‎سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يبلغ سعر صرف 1 ريال سعودي حوالي 0.27 دولار أمريكي، وذلك وفقًا لأسعار الصرف الثابتة التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

الدولار مقابل الريال السعودي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم عند 3.75 ريال، وهو السعر الذي يحافظ عليه الريال منذ سنوات بفضل سياسة الربط بالدولار التي تتبعها المملكة.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 13.50 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 13.44 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 13.45 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.51 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 13.41 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 13.42 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري 13.44 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

اقرأ أيضا:

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-3-2025 في البنوك