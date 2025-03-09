استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9مارس 2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنوك المحلية والمركزي المصري.

وفيما يلي يقدم الموجز سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار العملة السعودية أمام الجنيه المصري.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

تباينت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها السابقة، حيث سجلت الأسعار التالية:

البنك الأهلي المصري: 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.51 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.44 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.



تحليل حركة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يأتي هذا الاستقرار في سعر الريال السعودي في ظل استقرار سوق الصرف المصري، حيث يعتمد الطلب على الريال بشكل أساسي على موسم العمرة والحج، بالإضافة إلى التحويلات المالية القادمة من العاملين المصريين في السعودية.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

من المتوقع أن يشهد سعر الريال السعودي بعض التغيرات خلال الفترة المقبلة وفقًا لحجم الطلب في السوق المحلي، خاصة مع اقتراب موسم العمرة، كما قد تؤثر تحركات الدولار في السوق العالمية على سعر الريال مقابل الجنيه المصري نظرًا للارتباط الوثيق بينهما.

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