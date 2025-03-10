استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 10 مارس 2025

استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية..شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأثنين مارس 2025، حيث لم تسجل تغيرات كبيرة في الأسعار داخل البنوك المصرية، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الإقبال على العملة السعودية من قبل المعتمرين، ويرصد الموجز تفاصيل وأسعار الريال.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حافظ بنك مصر على سعر الريال السعودي عند:

13.513 جنيهًا للشراء

13.439 جنيهًا للبيع



وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي المصري وبعض البنوك الأخرى.

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء

وفقًا لآخر التحديثات، سجلت السوق السوداء الأسعار التالية للريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

1 ريال سعودي = 13.51 جنيهًا مصريًا

5 ريالات سعودية = 67.57 جنيهًا مصريًا

10 ريالات سعودية = 135.13 جنيهًا مصريًا

50 ريالًا سعوديًا = 675.66 جنيهًا مصريًا

100 ريال سعودي = 1,351.32 جنيهًا مصريًا

500 ريال سعودي = 6,756.6 جنيهًا مصريًا

1000 ريال سعودي = 13,513.2 جنيهًا مصريًا



سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاءت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري: 13.517 جنيهًا للشراء، 13.48 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.513 جنيهًا للشراء، 13.439 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 13.513 جنيهًا للشراء، 13.439 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 13.513 جنيهًا للشراء، 13.439 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.539 جنيهًا للشراء، 13.512 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.524 جنيهًا للشراء، 13.474 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.513 جنيهًا للشراء، 13.459 جنيهًا للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 13.519 جنيهًا للشراء، 13.472 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: 13.519 جنيهًا للشراء، 13.432 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 13.533 جنيهًا للشراء، 13.502 جنيهًا للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 13.539 جنيهًا للشراء، 13.512 جنيهًا للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 13.527 جنيهًا للشراء، 13.46 جنيهًا للبيع.



توقعات سعر الريال السعودي في الفترة المقبلة

مع اقتراب موسم العمرة وازدياد الإقبال على الريال السعودي، من المتوقع أن تشهد الأسعار تحركات طفيفة خلال الأسابيع القادمة، خاصة في السوق السوداء، ويرتبط ذلك بحجم الطلب على العملة السعودية ومدى توفرها في السوق المحلية.

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراره في البنوك المصرية، فيما تشهد السوق السوداء بعض التحركات الطفيفة، ومن المتوقع أن تتغير الأسعار في الفترة المقبلة تماشيًا مع زيادة الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة.

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