سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025، حيث سجلت بعض البنوك مستويات متفاوتة بين الشراء والبيع، ويواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مكانته كواحدة من أقوى العملات في المنطقة ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 168.201 جنيه مصري في بنك الاستثمار العربي

أقل سعر للبيع: 157.015 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي

أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الأخرى

البنك المركزي المصري: شراء 164.828 وبيع 164.273

البنك الأهلي المصري: شراء 164.622 وبيع 163.534

بنك مصر: شراء 164.622 وبيع 163.6

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 164.451 وبيع 161.984

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 164.882 وبيع 160.984

بنك التنمية الصناعية: شراء 164.828 وبيع 164.273

تحويل الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري

1 دينار كويتي = 164.88 جنيه مصري

5 دنانير كويتية = 824.41 جنيه مصري

10 دنانير كويتية = 1,648.82 جنيه مصري

50 دينار كويتي = 8,244.1 جنيه مصري

100 دينار كويتي = 16,488.2 جنيه مصري

أسعار العملات العربية اليوم في البنك المركزي المصري

الريال السعودي: 13.50 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي: 164.27 جنيهًا للشراء و164.82 جنيهًا للبيع.

الدينار الأردني: 71.32 جنيهًا للشراء و71.59 جنيهًا للبيع.

الدينار البحريني: 134.31 جنيهًا للشراء و134.70 جنيهًا للبيع.

الريال القطري: 13.89 جنيهًا للشراء و13.93 جنيهًا للبيع.

الريال العماني: 131.53 جنيهًا للشراء و131.90 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيهًا للشراء و13.82 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

الدولار الأمريكي: 50.64 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع.

اليورو: 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.17 جنيهًا للشراء و65.37 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري: 57.11 جنيهًا للشراء و57.27 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهًا للبيع.

الكرونة الدنماركية: 7.32 جنيهًا للشراء و7.34 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي: 35.26 جنيهًا للشراء و35.36 جنيهًا للبيع.

الدولار الأسترالي: 32.02 جنيهًا للشراء و32.12 جنيهًا للبيع.

الين الياباني: 0.34 جنيهًا للشراء و0.34 جنيهًا للبيع.

الكرونة السويدية: 5.01 جنيهًا للشراء و5.02 جنيهًا للبيع.

الكرونة النرويجية: 4.65 جنيهًا للشراء و4.66 جنيهًا للبيع.

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