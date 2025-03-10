أسعار العملات اليوم الاثنين 10-3-2025 في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، ليحقق سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

ينشر “الموجز”، أسعار العملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.57 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.77 جنيهًا للشراء و54.94 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى 65.33 جنيهًا للشراء و65.53 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 57.45 جنيهًا للشراء و57.65 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.47 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.76 جنيهًا للشراء و13.80 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.06 جنيهًا للشراء و164.61 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري 13.87 جنيهًا للشراء و13.91 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري 131.35 جنيهًا للشراء و131.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري 71.22 جنيهًا للشراء و71.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري 134.13 جنيهًا للشراء و134.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري 35.16 جنيهًا للشراء و35.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري 31.88 جنيهًا للشراء و31.97 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري 5.01 جنيهًا للشراء و5.02 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري 4.65 جنيهًا للشراء و4.67 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الين الياباني في البنك المركزي المصري 0.34 جنيهًا للشراء و0.34 جنيهًا للبيع.

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