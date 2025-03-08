أسعار العملات اليوم السبت 8 مارس قبل عودة البنوك للعمل

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات اليوم السبت 8 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع عطلة البنوك الرسمية، حيث توقفت تعاملات البنوك المحلية والخاصة، مما أدى إلى ثبات أسعار الصرف دون تغييرات تُذكر.

ويأتي استقرار أسعار العملات اليوم في ظل ترقب الأسواق لاستئناف التعاملات المصرفية، التي قد تشهد تحركات جديدة وفقًا لمستجدات العرض والطلب.

أسعار العملات اليوم

وفيما يتعلق بأسعار العملات اليوم الأجنبية فقد سجل سعر الدولار الأمريكي ثباتًا أمام الجنيه في البنوك الكبرى، بينما استقرت العملات الأجنبية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، عند مستوياتها الأخيرة.

كما حافظت أسعار العملات اليوم العربية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، على استقرارها في ظل توقف التداولات البنكية.

ويتابع المستثمرون والمواطنون تحركات أسعار الصرف عن كثب، خاصة مع التغيرات العالمية في الأسواق المالية، وتأثيرها على العملات الأجنبية مقابل الجنيه، ومن المتوقع أن تعود البنوك لاستئناف نشاطها بعد العطلة، وسط ترقب لأي تطورات جديدة في أسعار الصرف.

أسعار العملات اليوم

الموجز ينقل عبر التقرير التالي آخر تطورات وصلت لها أسعار العملات اليوم السبت الموافق 8-3-2025، خلال العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم نحو ‎50.63 جنيه للشراء، و‏‎50.73 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم نحو ‎54.58 جنيه للشراء، و‎54.9 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم نحو ‎65.14 جنيه للشراء، و‎65.56 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم نحو ‎163.53 جنيه للشراء، و‎164.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

سجل ‏‎سعر الريال السعودى اليوم نحو ‎13.45 جنيه للشراء، و‎13.52 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو ‎13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

سجل ‏‎سعر الريال القطري اليوم نحو ‎12.85 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.

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