عاجل.. انخفاض سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. يسعى الكثير من المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى متابعة آخر تحديثات سعر الذهب والسبائك، الذي شهد حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

سعر الذهب اليوم

ينشر “الموجز”، سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,680 جنيهًا للبيع و4,651.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,290 جنيهًا للبيع و4,263.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 ليسجل 4,095 جنيهًا للبيع و4,070 جنيهًا للشراء، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3,510 جنيهات للبيع و3,488.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,730 جنيهًا للبيع و2,713.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,340 جنيهًا للبيع و2,325.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 1,755 جنيهًا للبيع و1,744.25 جنيهًا للشراء، بتراجع 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 32,760 جنيهًا للبيع و32,560 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا 2,901.09 دولارًا للبيع و2,900.8 دولارًا للشراء، بانخفاض 1 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,830 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 11,980 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 23,795 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 47,580 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 73,970 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 95,120 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة: 147,850 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 237,600 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 475,100 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,183,375 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,366,000 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,730,000 جنيهًا

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