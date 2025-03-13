تفكيك أكبر شبكة لترويج الذهب المقلد بمدينة نصر.. اعترافات المتهمين تكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من الإيقاع بأكبر شبكة لترويج السبائك الذهبية المقلدة في مدينة نصر، حيث اعترف المتهمون بتشكيل عصابة متخصصة في الاحتيال على المواطنين وبيع ذهب مزيف يحمل علامات تجارية وهمية، وذلك بعد ورود بلاغ من أحد أصحاب محلات المصوغات.

ويكشف الموجز تفاصيل عملية النصب واعترافات المتهمين

تفاصيل عملية النصب واعترافات المتهمين

أقر المتهمون أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في ترويج الذهب المزيف، وأوضحوا أنهم يحصلون على السبائك المقلدة من إحدى الورش في منطقة الصاغة، حيث يتم تصنيعها من النحاس المطلي بماء الذهب.

وأضاف المتهمون أنهم كانوا يستبدلون السبائك الأصلية بأخرى مقلدة، مستغلين الأغلفة الأصلية المدون عليها "باركود"، مما يسهل خداع الضحايا وبيعها لهم على أنها سبائك حقيقية، لتحقيق أرباح مالية ضخمة.

ضبط المتهمين والمضبوطات بحوزتهم

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من مالك محل مصوغات، أفاد بمحاولة سيدتين برفقة سائق بيع سبيكتين وبعض المشغولات الذهبية المشكوك في أصلها. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى المكان وتم ضبط المتهمين، حيث تبين أن اثنين منهم لهما سجلات جنائية سابقة.

وضُبط بحوزة المتهمين:

6 سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامات تجارية وهمية.

15 غويشة ذهبية مقلدة.

مبلغ مالي متحصل من عمليات النصب.



مداهمة الورشة وضبط أدوات تصنيع الذهب المزيف

بناءً على اعترافات المتهمين، تم تقنين الإجراءات ومداهمة الورشة التي كانت المصدر الأساسي لتصنيع السبائك المقلدة، وأسفرت العملية عن ضبط مالك الورشة واثنين من العاملين لديه، تبين أن اثنين منهم لهما سوابق جنائية.

وخلال تفتيش الورشة، عُثر على:

350 سبيكة نحاسية مطلية بالذهب.

300 غلاف أصلي فارغ لسبائك تحمل علامات تجارية مزيفة.

15 سبيكة مغلفة مقلدة جاهزة للبيع.

100 قطعة نحاسية على شكل الجنيه الذهبي.

خامات ومعدات تصنيع الذهب المزيف.



إحالة المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تحذير للمواطنين من الاحتيال في تجارة الذهب

تحذر الجهات المختصة المواطنين من شراء السبائك الذهبية دون التحقق من مصدرها والاعتماد على أماكن معتمدة، خاصة بعد انتشار عمليات النصب باستخدام الذهب المقلد، وكما يُنصح بفحص الذهب في معامل معتمدة قبل الشراء لضمان جودته وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

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