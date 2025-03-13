السجن وغرامة لـ3 سيدات بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ثلاث سيدات، بعد إدانتهن في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية كل من المستشار عبد العزيز علي محمود، والمستشارة شيرين صلاح حمدي، والمستشار محمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.





إحالة المتهمات إلى المحاكمة الجنائية

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية، وهن:

نجاة م. و. م.، 27 سنة، ربة منزل، مقيمة في الخرقانية - القناطر الخيرية.

ولاء ع. ع. أ.، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة في الخرقانية - القناطر الخيرية.

رمضان م. ع. م.، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة في الخرقانية - القناطر الخيرية.



وذلك في القضية رقم 19344 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1356 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.



ويكشف الموجز تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمات

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمات

بحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمات تم ضبطهن بحيازة مواد مخدرة من بينها الهيروين، وكان ذلك بقصد الاتجار، مما يجعلهن خارج نطاق القانون والمصرح به لتداول مثل هذه المواد.

كما وجهت إليهن النيابة تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، حيث تم ضبط مسدس "طبنجة" محدث صوت بحوزتهن، وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لحيازة الأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، وُجهت إليهن تهمة حيازة ثلاث طلقات نارية تستخدم في الأسلحة النارية، دون الحصول على تصريح رسمي لحيازتها.





مخدرات محظورة بقصد التعاطي

لم تقتصر التهم على الاتجار فقط، حيث وجهت النيابة للمتهمة الثالثة رمضان م. ع. م. تهمة حيازة جوهر مخدر من نوع (أمفيتامين) و(مورفين)، وذلك بقصد التعاطي، دون الحصول على تصريح قانوني.

كما تم ضبط المتهمة وهي بحوزتها مادة "بنزوديازيين"، والتي تخضع لبعض القيود القانونية الخاصة بالمخدرات، وكانت أيضًا بقصد التعاطي دون تصريح رسمي.





عقوبة صارمة وردع للمتهمات

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تسعى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بهدف حماية المجتمع من أخطار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

ويعد هذا الحكم رسالة واضحة لكل من يتورط في قضايا مماثلة، بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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