الجيزة تكشف تفاصيل ضبط 13 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة في هذه المناطق

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من قبل مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

وقد تم ضبط حوالي 13 طن من المصنعات والمقاطع واللحوم الفاسدة، بالإضافة إلى هياكل دواجن ومفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك، فضلًا عن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، في إطار حملة موسعة لمكافحة تداول السلع الغذائية الملوثة والمخالفة.

ضبط لحوم فاسدة

تكثيف الحملات التفتيشية

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من قبل مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بهدف التأكد من جودة وسلامة الأطعمة التي يتم تقديمها للمواطنين في الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت التجارية، خلال شهر رمضان المبارك.

حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية على مدار اليوم، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتجات المباعة.

ووفقًا للتقرير الذي عرضه المهندس عادل النجار، تبين أن الحملات التفتيشية قد أسفرت عن ضبط 3 طن و100 كيلو جرام من المصنعات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحياء إمبابة وبولاق الدكرور.

كما تم ضبط 4 طن من المصنعات الفاسدة واللحوم المفرومة والهياكل غير الصالحة في مناطق إمبابة والمنيرة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 5 طن من اللحوم الفاسدة والمقطعات والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك في مناطق متعددة، مثل العجوزة والدقي والهرم والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والبدرشين.

ومن بين الضبطيات التي أظهرتها الحملة أيضًا، تم العثور على طن و200 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهو ما يعد خرقًا صارخًا للمعايير الصحية والمواصفات المطلوبة في مجال الذبح.

اللحوم المضبوطة

استهداف أماكن متعددة

وقد استهدفت الحملة مجموعة واسعة من الأماكن، من أجل ضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المخالفات، وبالتالي حماية صحة المواطنين من الأطعمة الملوثة والمخالفة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير 58 محضرًا ضد المتورطين في هذه المخالفات. وأكد عبد العال أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المديرية على حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة غذائية آمنة خالية من المخاطر، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.

كما شدد على أهمية استمرارية هذه الحملات طوال الشهر الكريم، لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر صحية جراء تناول الأطعمة الفاسدة.

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