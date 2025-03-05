محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث فريد ينتظره العالم

افتتاح المتحف المصري الكبير.. أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان يوم 3 يوليو المُقبل سيشهد حدث عالمي فريد وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ذلك الموعد.

الموجز يرصد تفاصيل تصريحات المحافظ حول افتتاح المتحف المصري الكبير والتي جاءت علي هامش اللقاء الصحفي الذي عقد مع عدداً من الصحفيين ووسائل الإعلام بديوان عام محافظة الجيزة بمناسبة الانتقال للمقر الجديد للمحافظة وعرض ابرز ملفات العمل والمشروعات الجارية علي أرض المحافظة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ومن المقرر امتداد فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام مؤكدا حرص الدولة علي إخراج الإحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه بما يسهم في الترويج للدولة المصرية والمقاصد السياحية التي تتمتع بها وكذلك الترويج لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وبجانب التصريحات حول افتتاح المتحف المصري الكبير، وخلال اللقاء ثمن محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في إحداث نهضة تنموية كبيرة بمركزي الصف وأطفيح من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بكافة القطاعات للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القري .

محافظ الجيزة

وأوضح محافظ الجيزة بأن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يحظي باهتمام ومتابعة مستمرة لسد احتياجات المواطنين من كميات المياه المطلوبة لافتآ بأنه يتم ضخ يوميآ 2 مليون م٣ مياه نقيه صالحه للشرب تنتج من خلال محطات مياه الشرب علي مستوي المحافظة ، وجاري التنسيق مع وزارتي الأسكان والموارد المائية والري لإقامة محطة مياه لتدعيم بعض المناطق التي تعاني من ضعف ضغوطات المياه والانقطاعات المستمرة.

وأكد محافظ الجيزة انه هناك توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز بحظر قطع الأشجار والأهتمام بالتوسع بمشروعات التشجير والمسطحات الخضراء لإتاحة متنفس للمواطنين مع أتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مخالفة ذلك .

كما أكد المحافظ خلال اللقاء علي المتابعة الدورية للمنظومة الصحية من خلال الجولات الميدانية للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ، لافتآ بأنه خلال شهور سيتم افتتاح مستشفي بولاق الدكرور الجديدة ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المستشفيات لنحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى أنه جاري انشاء مبني جديد بمستشفي ام المصريين مع بحث إقامة وإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المنطقة والمترددين علي المستشفي مشيراً إلى انه جاري تطوير وتجهيز وحدة رعاية طب الأسرة بمساكن روضة السودان للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا علي الدعم الدوري للقطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية .

محافظ الجيزة

واشار محافظ الجيزة بأنه تم إدراج شارع جامعة الدول العربية ضمن مخطط التطوير وذلك بعد موافقة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما يمثله الشارع من أهمية حيوية وذلك لتحسين الرؤية البصرية من خلال زيادة المساحات الخضراء، ودعم الجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه تم تخصيص مساحة 20 فدان لإنشاء مجزر الي مجهز بالمواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والأسكان ليكون بديلآ للمجازر اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية لما تمثله من مشكلات بيئية بجانب استغلال قطع الأراضي الخاصه بهم في اقامه مشاريع خدمية وحضارية لخدمة المواطنين .

وأضاف المحافظ بأنه تم اطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيًا لرصد وتصوير المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مباني للتعامل الفوري مع هذه المخالفات بكافة الشوارع والميادين عن طريق التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والاحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.

ولفت محافظ الجيزة الي تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بحظر وعدم السماح ببيع وتداول الألعاب النارية لخطورتها علي السلامة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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