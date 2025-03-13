بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في منصة FBC بتهمة النصب

منصة FBC.. بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، أولى جلساتها لمحاكمة 14 متهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

وكانت الجهات الأمنية المختصة، كشفت عن إلقاء القبض على المتهم الأجنبي الهارب، والذي تأكد لهم أنه ضمن التشكيل العصابي الذي احتال على المواطنين واستولى على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية FBC.

نفي شائعات الاستيلاء على مليارات من المصريين

ونفت الأجهزة الأمنية، ما تردد من شائعات حول استيلاء عصابة منصة FBC على مليارات الجنيهات من مصر، مؤكدة أن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم إجماليها 2,5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت عن هوية المتهم الرئيسي والمسؤول عن منصة FBC للاستثمار، بعدما استولت على مليارات الجنيهات من المواطنين.

متهمي منصة FBC للاستثمار من الدلتا

وأكدت تحريات فريق المباحث المختص أن المتهم الرئيسي يدعى “ح. ع”، ويعاونه عددًا من الأشخاص، فضلا عن أن أغلب المتهمي من محافظات إقليم الدلتا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لإلقاء القبض عليهم.

منصة FBC

يذكر أن منصة FBC لمعت في الفترة الأخيرة على الساحة، كإحدى المنصات الاستثمارية، حيث وعدت الكثير من مستخدميها بتحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة، ليتضح بمرور الوقت أنها كانت مجرد وسيلة للاحتيال على المتعاملين معها.

منصة FBC أشهر منصات الاحتيال

الموجز يرصد التفاصيل، إذ يلمع إسم منصة FBC للاستثمار، بين اشهر أسماء المنصات التي احتالت على الكثيرين بعشرات الآلاف بمليارات الدولارات، حيث يتم منح العميل الكثير من الأموال في مقابل فقط مشاهدة بعض الفيديوهات على يوتيوب، الأمر يبدو سهلا للوهلة الأولى، حيث كان الهدف الأول للمنصة هو الاحتيال على المصريين، وذلك بسبب إيهامها للمودعين أن أموالهم تلك سوف تعود لهم أضعافاً.

منصة FBC

مواقع التواصل الاجتماع تحذر من منصة FBC

وخلال الأيام القليلة الماضية حذرت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل مع منصة FBC، وذلك بسبب سياسة تغييرات السحب التي تم اكتشافها، وزيادة القيود على مستخدمي تلك المنصة، الأمر الذي أصبح واضحا أنه عملية احتيال عالمية وتصدر من مجهول.

كما حذر الكثير من أن منصة FBC امتداد لمنصات احتيالية أذيع صيتها في وقت سابق، كمنصة ، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير، فضلا عن أن الكثير من الاقتصاديين حذروا من موقع BrokerChooser وأن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، الأمر الذي يزيد من مخاطر التعامل معها.

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