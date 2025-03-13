طفلة المطرية .. قرارات جديدة بشأن اتهام أب باغتـ.ـصاب ابنته

طفلة المطرية .. أمرت نيابة المطرية بـ عرض طفلة المطرية على الطب الشرعي، للتأكد من اعتداء والدها عليها جنسيا، على خلفية اتهامها له ووالدتها بهتك عرضها داخل شقتهما.

كما كلفت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والانتهاء منها، وتقديم التقرير إلى النيابة العامة.

الأب ينتهك حرمة الشهر الفضيل

الموجز ترصد تفاصيل الحادث، إذ انتهك الأب حرمة الشهر الكريم كما انتهك عرض طفلته، تلك الصغيرة التي طالما رأت والدها البطل في عينيها، وككل البنات كان هو فارسها الأول، ولكن هذا الفارس استغل برائتها وثقتها فيه، وفض بكارتها، لتسقط حبات الرمان على فستانها الأبيض، وتدنسه بدنو أب غلب الشيطان.

النفس الأمارة بالسوء تغلب والد طفلة المطرية

الصغيرة ذات الـ17 عاما حلمت كثيرا بفستانها الأبيض، وفارسها المغوار، من يقود الجواد كي ينتشلها ويحول أحلامها لحقيقة، ولكن هذا الأب غلبت نفسه الأمارة بالسوء شيطانه الذي سلسل في نهار رمضان، ليعلن أنه هو الشيطان بنفسه، ودمر أحلام تلك الطفلة، وقتل فارسها.

الأب يتجرد من مشاعر الأبوة ويهتك عرض طفلته

وكان والد طفلة المطرية تجرد من مشاعره الإنسانية وتحولت من مشاعرة أبوة لمشاعر شهوانية لذئب بشري، حيث قام بهتك عرض صغيرته، البالغة من العمر 17 عاما في نهار رمضان، في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

بلاغ بهتك أب لعرض طفلته

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، مفاده حضور فتاة مع والدتها إلى مستشفى المطرية، وعليها آثار تعدٍ جنسي واضح، لتقر طفلة المطرية بعد سؤالها بقيام والدها بهتك عرضها في نهار رمضان.

وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة.

الأب المتهم

حارس عقار الوايلي ينتهك عرض الصغير

وفي واقعة أخرى تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، مفاده حضور فتاة مع والدتها إلى مستشفى المطرية، وعليها آثار تعدٍ جنسي واضح، لتقر الطفلة بعد سؤالها بقيام والدها بهتك عرضها في نهار رمضان.

وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة.

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