الطفل يوسف يروى تفاصيل حلقة تعذيب وحشي بطلتها زوجة الأب

الطفل يوسف .. طرقات على منزل الجدة متتالية، طلقات خائفة لا تتوقف، الجدة خائفة من أن يكون مكروها أصاب أحفادها، وكان ما حدثها به قلبها هو الحقيقة، فـ الطفل يوسف جاءها هربا من زوجة والده، والتي لا تتحدث قسمات وجهها سوى بالطيبة والأخلاق.

حلقة تعذيب الطفل يوسف

تلك الأستاذة الجامعية، والتي تزوجت وهي تعلم أمر ثلاث أطفال لطماء الأم، كانت تعد والدهم أنها ستربيهم وتهتم بهم، كانت دوما ما تعدهم بالحب، ولكن وبعد أن أغلق عليها معهم باب واحد، ظهرت حقيقتها البشعة، كشرت عن أنيابها وبدأت في حلقة تعذيب لهؤلاء الأطفال الثلاثة.

زوجة الأب المتهمة

لم تصدق الجدة ما كان يحكيه لها حفيدها الطفل يوسف عن تعذيب زوجة والده له بالخرطوم الخاص بالبوتجاز، لذا قرر أن يريها جسده، فكانت الصدمة حروق متفرقة وآثار تعذيب بشعة على جسده، لذا قررت النزول بحفيدها لقسم الشرطة، وحررت ضد زوجة والده محضرا بالاعتداء الوحشة.

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة.

استئناف زوجة الأب على حكم حبسها

وكانت الأستاذة الجامعية المتهم بتعذيب أبناء زوجها استأنفت على حكم حبسها غيابيًا عامين مع الشغل، بعدما تم تحرير محضرا ضدها بتعذيب نجل زوجها الطفل يوسف والاعتداء عليه بالضرب المبرح فضل عن تعذيبها لأشقائه وأولاد زوجها "زياد وتلاوة" بخرطوم البوتاجاز.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالأستاذة الجامعية في الدعوى التي حملت رقم 15986 لسنة 2024 جنح حلوان، بأن المتهمة "أ. م"، تعمل دكتورة جامعية، وتم اتهامها بالتعدي بالضرب على المجني عليه "يوسف. ع. ر" عمدًا، حيث تسبب له ذلك في إصابات جسدية بالغة أعجزته لمدة قاربت العشرين يوما، حسبما ورد بالتقرير الطبي الخاص بـ الطفل يوسف.

أقوال الطفل يوسف أمام النيابة العامة

وجاء في أقوال الطفل يوسف المجني عليه، أنه يقيم مع جدته في الوقت الحالي، وأن زوجة والده دائما ما تعتدي عليه بالضرب، مشيرا إلى عدم رغبته في التصالح.

وتابع الطفل يوسف في أقواله أن زوجة والده كانت تعذبه وأشقاؤه "تلاوة وزياد"، بخرطوم البوتاجاز حيث كانت تتركه على النار لتسخينه، ثم تبدأ في ضربهم به، فضلا عن أنها كانت تعتدي بالضرب على الطفلة تلاوة في مناطق حساسة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح المختصة بالقاهرة، بعدما تم الاستماع إلى أقوال الأطفال الثلاثة، فضلا عن الاطلاع على تقرير الطب الشرعي، الذي تم توقيعه على الطفل يوسف، والذي أكد أنه تعرض لاعتداء وحشي من زوجة الأب، والتي أصدرت قرارها بحبس المتهمة عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه.

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