بسبب خلافات الجيرة طلقة طائشة تنهي حياة الطفلة جنا

الطفلة جنا .. كانت كل أحلامها تتلخص في اللعب بعروستها الصغيرة، تلك الصغيرة التي لم تبلغ من العمر سوى 5 سنوات، تعدهم على يدها ببراءة عندما يسألها أحد عن عمرها، لطالما كانت تحلم بعروسة جديدة، ولعبة أخرى وعدها والدها بها، لطالما كانت أحلامها صغيرة مثلها.

الطفلة جنا ضحية خلافات الجيرة

صرخات تشق السماء، عويل أم وجدت طفلتها تنام وسط الدماء، هل كانت دماؤها، تساءلت الأم بين جنبيه، ترى هل طفلتي ما زالت حية، قلبها يحدثها بأنها لم تعد تتنفس، وعقلها يرفض التصدق، وهناك الأب، ذاك الذي كان يتشاجر مع جاره، وبدلا من أن تصيبه الطلقة، أصابت طفلته، بكاء مرير ومتقطع، لا أحد يعلم مصدره، ربما تلك السماء، تبكي وفاة الطفلة جنا، ضحية خلافات الجيرة.

مقتل الطفلة جنا

النيابة تأمر بدفن جثمان الطفلة جنا

الموجز يرصد تفاصيل الواقعة إذ أمرت النيابة العامة التابعة لدائرة مركز السلام جنوبي بمحافظة سوهاج، بدفن جثة الطفلة جنا، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، وكانت حياتها ثمنًا لمشاجرة اندلعت بين والدها وآخر بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

تفاصيل واقعة قتل الطفلة جنا

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن سوهاج، اللواء صبري صالح عزب، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، مفاده تلقي بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية أولاد سالم دائرة المركز و إصابة الطفلة جنا إثر طلق ناري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، والتي اتضح لها اندلاع مشاجرة بين طرف أول "مصطفى. ع. م. ع"، والبالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل سائقا، والطرف الثاني “عبد الرحيم. ط. أ. م"، والبالغ من العمر 20 عامًا، ويعمل عامل زراعي، فضلا عن وجود مصابة واحدة الطفلة جنا وهي ابنة الطرف الأول.

طلقة طائشة تنهي حيا الطفلة جنا

واتضح من التحريات الأولية، أن الطرف الثاني، كان يتشاجر مع الطرف الأول، ليقرر إطلاق النار من فرد روسي، فأصابت طلقته الطائشة الطفلة جنا بالبطن من الناحية اليسرى، وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، ولفظت أنفاسها أثناء تقديم الإسعافات الأولية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر، بسبب خلافات الجيرة وإطلاق الطرف الثاني لعيار ناري، للتهديد استقر في جسد الطفلة جنا.

اقرأ أيضا: سرقت دولارات.. بلاغ ضد خادمة والدة الفنانة علا رشدي

تأجيل أولى دعوات تركي آل الشيخ ضد وائل غنيم لـ23 مارس