تأجيل أولى دعوات تركي آل الشيخ ضد وائل غنيم لـ23 مارس

تركي آل الشيخ .. قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بتأجيل أولى جلسات محاكمة وائل غنيم، على خلفية اتهامه بسب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لجلسة ٢٣ مارس الجاري.

الموجز ترصد تفاصيل المحاكمة.

تركي آل الشيخ

بلاغ من تركي آل الشيخ ضد وائل غنيم

وكانت النيابة العامة وجهت إلى وائل غنيم تهمة سب وقذف تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، خادشا شرفه واعتباره من خلال نشر منشور ثابت على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

تهم موجهة إلى وائل غنيم

كما وجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه تركي آل الشيخ، فضلا عن تهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.

سب وقذف تركي آل الشيخ

وجاء في نص تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في اتهام وائل غنيم بسب وقذف تركي آل الشيخ، حيث تأكد أنه مستخدم الحساب والقائم على إدارته على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مرفقا من صور ثابت بها عبارات سب للشاكي.

وائل غنيم

وأقام محامي تركي آل الشيخ ببلاغ إلى الجهات المختصة، متهما الناشط وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس، مضيفا أن المجني عليه تركي آل الشيخ تضرر من تدوينة وائل غنيم، حيث انتشرت بشكل كبير بين الأوساط الرياضية والمجتمعية.

دعوى هاني شاكر ضد طارق الشناوي

وفي وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقامها أمير الغناء العربي هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، لجلسة 23 مارس الجاري.

وكانت جهات التحقيق المختصة، حددت جلسة اليوم 9 مارس، للنظر في أولى جلسات الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفنى طارق الشناوى، وذلك على خلفية الإساءة إلى الفنان هاني شاكر وتعمده الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك بعد أن تقدم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، ببلاغ ضده، والقضية تتعلق باتهام الشناوي بالإساءة إلى سمعة هاني شاكر من خلال بعض التصريحات الصحفية التي اعتبرت غير لائقة.

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تأجيل دعوى هاني شاكر ضد طارق الشناوي لـ23 مارس الجاري