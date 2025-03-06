استئناف حكم قاتل عريس البراجيل.. أولى الجلسات في 29 مايو

قررت محكمة الاستئناف تحديد جلسة 29 مايو المقبل كأولى جلسات استئناف النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية مقتل "عريس البراجيل". وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 17 عامًا ضد المتهم، بعد تعديل قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

ملابسات الجريمة



تعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلاف بين المتهم والمجني عليه "سيد بريك"، حيث بيّت المتهم النية للتخلص منه. وبحسب التحقيقات، استغل المتهم الفرصة لمباغتة الضحية، حيث قام بخنقه باستخدام قطعة قماشية، ثم ضرب رأسه بحجر حتى فقد الوعي. ولم يكتفِ بذلك، بل وضع حجرًا على صدره للتأكد من وفاته.

الدافع وراء الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على الجريمة بدافع الانتقام، بعدما اعتقد أن المجني عليه كان السبب في فسخ خطوبته. هذا الدافع جعله يخطط لجريمته بعناية، مستغلًا الفرصة للانفراد بالضحية وإنهاء حياته.

التقرير الطبي يؤكد سبب الوفاة



أكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن الضغط على العنق والصدر، مما أدى إلى اختناقه. وأشار التقرير إلى أن هذه الإصابات تتوافق مع ما جاء في اعترافات المتهم أثناء التحقيقات، حيث أقر بأنه أمسك بالمجني عليه بقطعة قماشية كانت بحوزته، مما تسبب في وفاته.

المسار القانوني للقضية



بعد إصدار الحكم في محكمة الجنايات، تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم، مطالبة بإعادة النظر في العقوبة المقررة بحق المتهم. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للاستئناف في 29 مايو، حيث ستتم مراجعة الأدلة والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة.

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