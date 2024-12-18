إعدام قـ.ـاتل أبناء عمومته بسبب رى الأرض في سوهاج

واقعة قـ.ـاتل أبناء عمومته في سوهاج، لم يكن السبب كبيرا لإقامة خلاف يؤدي الى ارتكابها، فقط هو الشيطان، زين لهم سوء عملهم، وأذن في أذنيهم بأن كل منهم له الأحقية بالري، لتنتفخ أوداجهم ويبدأ كل منهم بالحديث بصوت عال، ليتطور الأمر لمشاداة، وبعدها مشاجرة بالسـ.ـلاح الناري، ليكون نصيب المتهم القـ.ـاتل 3 قتـ.ـلى، والشروع في قـ.ـتل آخرين، تفاصيل صلدمة ترويها الموجز، الموجز تستعرض تفاصيل القضية.

الإعـ.ـدام عقوبة قـ.ـاتل أبناء عمومته في سوهاج

وكانت جنايا سوهاج، قد قضت بمعاقبة القـ.ـاتل " ن. ا"، اليوم الأربعاء، بالإعدام شـ,ـنقا لاتهامه بقــ.تل 3 أشخاص والشروع في قـ.ـتل آخرين بالاشتراك مع آخرين، خلال شاجرة بسبب أحقية الري، بدائرة مركز طما.

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى.

قاتل سوهاج

متوفين ومصابين بجزيرة العتامنة

وكانت بداية الأحداث عام 2023 بدائرة مركز طما عندما تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بنشوب مشاجرة نتج عنها متوفـين ومصابين بناحية "جزيرة العتامنة" بدائرة المركز، واتضح من المعاينة مصرع "ح. ح" 28 سنة، عامل، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وشقيقه "ع. ح" 32 سنة، عامل، إثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن، ونجل عمومتهما "ع. م"، 35 سنة، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

أمر النيابة لعامة بواقعة سوهاج

وأمر النيابة العامة بوضع الجثث في مشرحة مستشفي طما المركزي، والتحفظ على المصابين شقيقي الأول والثاني "طـ. ح" 30 سنة، عامل، بطلق ناري بالكتف الأيمن، و"م . ح" 38 سنة، عامل بطلق ناري بالساق اليمني "طرف أول".

وجاء في أمر الإحالة أن المشاجر كانت بين المجنى عليهم مع ابن عمومتهم القـ.ـاتل "ن . ح، 25 سنة مزارع (طرف ثان) ، وشقيق زوجة الأول من الطرف الأول، بسبب خلافات على أولوية ري الأرض الزراعية، فأطلق المتهم النار من بندقية آلية بحوزته على المجني عليهم، فأحدث إصابتهم التي أودت بحياة 3 منهم.

ضبط القـ.ـاتل والمتهمن

واستطاعت مباحث مركز طما، من ضبط المتهمين وبحوزتهم البندقية الآلية المستخدمة في الحادث، وواجهت النيابة العامة المتهمين بجريمتهم، فأقرا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

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