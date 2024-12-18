انقلاب سيارة نقل محملة بالوقود أعلى محور حسب الله الكفراوي

تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على حادث إنقلاب سيارة نقل “فنطاس”، محلمة بالوقود على محور حسب الله الكفراوي في القاهرة الاتجاه المؤدي إلى المعادي، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والموجز يوافيكم بتفاصيل حادث محور حسب الله الكفراوي.

انتقال الأجهزة المعنية لـ حسب الله الكفراوي

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا، مفاده ورود بلاغ من أهالي المنطقة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل “فنطاس”، محلمة بالوقود على محور حسب الله الكفراوي في القاهرة الاتجاه المؤدي إلى المعادي.

وغلى الفور انتقلت الجهات المعنية بالحادث، إلى محل البلاغ محور حسب الله الكفراوي ، فضلا عن انتقال سيارات الحماية المدنية، وقوات هيئة المرور، والأوناش التابعة لمحافظة القاهرة، ليتم العمل بسرعة شديدة، لرفع بقايا حادث محور حسب الله الكفراوي ، وتسيير الطريق أمام السيارات المارة.

حادث محور حسب الله الكفراوي

حادث أسيوط

ووقع مساء أمس، حادث تصادم بين شاحنة محملة بالأسمنت وميكروباص على طريق أسيوط الزراعي وسط مصر، لقي على إثر 13 شخصا، وأصيب اثنان بإصابات خطيرة.

تفاصيل الحادث تنقلها لكم الموجز.

بلاغ بـ حادث أسيوط

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم بين شاحنة أسمنت وميكروباص على مدخل القوصية، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين في حادث أسيوط.



وعلى الفور هبت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، لتشير المعاينة المبدئية، إلى وفاة 13 شخصًا وإصابة اثنين آخرين.



وتم نقل المصابين وسبع جثث إلى مستشفى القوصية، وأربع جثث إلى مستشفى منفلوط، وجثتين إلى مستشفى ديروط، حيث تجمع أهالي الضحايا لاستلام جثث ذويهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضا: انقلاب أتوبيس مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج وشهود عيان يروون الحادث

حادث انهيار عقار الإسكندرية يُودي بحياة 3 أشخاص ويصيب آخرين