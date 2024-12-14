حادث انهيار عقار الإسكندرية يُودي بحياة 3 أشخاص ويصيب آخرين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد حادث انهيار عقار الاسكندرية، حيث سقطت حجرة على مقهى بشارع وكالة الليمون في منطقة الجمرك بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بسقوط سقف حجرة على المقهى في الطابق الأرضي بإحدى العقارات بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي، إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف.

أسماء ضحايا ومصابي حادث

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، وهم: عاطف عبد العظيم محمد (61 سنة)، إبراهيم علام عبد الرحيم (34 سنة)، ومؤمن محمد محمد (31 سنة)، حيث كانوا متواجدين داخل المقهى أثناء وقوع الحادث، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث انهيار عقار الإسكندرية

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة آخرين هم:

محمد عبده عز الدين (51 سنة) بإصابات عبارة عن اشتباه ارتجاج في المخ، واشتباه كسر في الحوض.

باسم القاسم حسن سلمان (38 سنة) الذي تعرض لإصابات من بينها اشتباه ارتجاج في المخ واشتباه نزيف بالبطن.

محمد حسن عبد الحليم (38 سنة) الذي أصيب باشتباه كسر في الساق اليسرى، بالإضافة إلى إصابات أخرى في الظهر وكدمات متفرقة في الجسم.

حادث انهيار عقار الإسكندرية

حادث انهيار عقار الإسكندرية

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بعد انهيار سقف المقهى في الإسكندرية، بدأت السلطات المختصة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث بدقة، بما في ذلك فحص المبنى للتأكد من سلامته الإنشائية.

حادث انهيار سقف قهوة "وكالة الليمون" بالإسكندرية

حادث انهيار سقف قهوة بالإسكندرية

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث ناتج عن انهيار سقف غرفة قديمة في الطابق الأرضي للمبنى الذي يضم المقهى، فيما يواصل المسؤولون إجراء فحوصات للهيكل العام للبناية للتأكد من خلوها من أي مشاكل قد تؤدي إلى حوادث مماثلة مستقبلاً.

حادث انهيار سقف قهوة "وكالة الليمون"

من جانب آخر، قام فريق الحماية المدنية بتطويق المنطقة المحيطة بالمبنى ووضع حواجز حماية للحد من تعرض المارة لأي خطر محتمل.

كما تم إخلاء بعض المحلات المجاورة من الزوار كإجراء احترازي في حال وجود تشققات أخرى في البناء. والآن، يتم متابعة تطورات الحادث بشكل دقيق من قبل النيابة العامة والجهات الأمنية في المدينة.

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