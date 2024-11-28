التفاصيل الكاملة لـ انهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين بالإسكندرية

شهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية حادثًا جديدًا لـ انهيار عقار قديم في شارع الليثي، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وبناءً عليه، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، لتنتقل على الفور قوات الشرطة برفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الانهيار، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة وإزالة الأجزاء الخطرة التي تهدد السلامة العامة.

ونكشف لكم تفاصيل انهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين بالإسكندرية عبر الموجز.

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

وبحسب شهود العيان، انهارت أجزاء من العقار بشكل مفاجئ، وسط مخاوف من وجود إصابات أو محاصرين تحت الأنقاض، وقد عملت فرق الإنقاذ على تمشيط الموقع للتأكد من خلوه من أي ضحايا أو إصابات، في حين تم إخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، حيث بدأت النيابة العامة والجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب انهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين بالإسكندرية، مع مراجعة ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه، خاصة أن المنطقة معروفة بانتشار العقارات القديمة التي تعاني من تدهور الحالة الإنشائية.

انهيار عقار مأهول بالسكان

حوادث سابقة مشابهة

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من حوادث انهيار العقارات التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المناطق الشعبية التي تضم مباني قديمة غير مرخصة أو تلك التي لم تُجرَ لها صيانة دورية.

في فبراير 2023، انهار عقار في منطقة المنشية، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين.

في أغسطس 2022، وقع حادث انهيار في منطقة كرموز، أسفر عن إصابات متعددة وأضرار بالمباني المجاورة.

في يناير 2021، شهدت منطقة الجمرك حادثًا مماثلًا، حيث أدى الانهيار إلى وفاة عدد من السكان، وكشفت التحقيقات لاحقًا عن تجاهل قرارات الإخلاء الصادرة من الحي.

انهيار عقار مأهول بالسكان

وكان قد حذر خبراء العقارات مرارًا من تدهور حالة المباني القديمة في الإسكندرية، مشددين على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة من الأحياء والمجالس المحلية، كما دعوا إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط، ووضع خطة شاملة لصيانة وترميم المباني للحفاظ على سلامة السكان.

ردود فعل الأهالي

وأعرب سكان المنطقة عن استيائهم من تأخر تنفيذ قرارات الإزالة لبعض المباني المتهالكة، مشيرين إلى أن الحادث كان متوقعًا بسبب الحالة السيئة للعقار. وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الأرواح وتجنب وقوع المزيد من الحوادث.

يُذكر أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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