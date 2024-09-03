القصة الكاملة لـ انهيار عقار مصر الجديدة.. وتحرك حكومي لـ إحتواء الكارثة

انهيار عقار مصر الجديدة.. تصدر انهيار عقار مصر الجديدة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، للتعرف علي آخر التطورات.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات انهيار عقار مصر الجديدة، والجهود التي بذلتها الحكومة لإحتواء الكارثة.

انهيار عقار مصر الجديدة

تفاصيل مأساوية لـ انهيار عقار مصر الجديدة

شهدت منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، وتم فرض كردون أمني في محيط الحادث.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار عقار مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مصحوبين بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم فرض كردون أمني في محيط الحادث.

كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحادث لرفع الأنقاض، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظ القاهرة يُعلق علي انهيار عقار مصرالجديدة

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمساعدة فى رفع أنقاض العقار المنهار رقم ٣٠ شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر لتسهيل البحث عن الناجين.

ونجحت قوات الإنقاذ، منذ قليل، في استخراج إحدى الناجيات من حادث انهيار عقار مصر الجديدة، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجاء ذلك وفق بيان رسمي أصدرته محافظة القاهرة.

انهيار عقار مصر الجديدة

تحرك حكومي عاجل لإحتواء كارثة انهيار عقار مصر الجديدة

وفي نفس الصدد، تابعت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار مصر الجديدة المكون من 4 طوابق في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري ، مشددةً على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.

اقرأ أيضًا

صور.. تفاصيل صادمة حول عقار الدويقة المنهار

محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة يشرفان على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار







