صور.. تفاصيل صادمة حول عقار الدويقة المنهار

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن التفاصيل الكاملة حول عقار الدويقة المنهار، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا لعقار الدويقة المنهار، مما أثار قلقهم، وجعلهم يتساءلون عن ماذا حدث في عقار الدويقة المنهار وهل يوجد إصابات ام لا.

التفاصيل الكاملة لعقار الدويقة المنهار

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي معلومات حول انهيار عقار الدويقة المنهار:

بدأت الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انهيار لعقار بشارع الحرية.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم تحسبًا لوجود ضحايا تحت الأنقاض، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الإثنين، في واقعة انهيار جدار داخلي في عقار بمنطقة الدويقة، عن أن العقار يتكون من طابق واحد قديم وصادر له قرار إزالة منذ شهر وخالٍ من السكان.

عقار الدويقة المنهار

وتواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أعمالها برفع انقاض نتيجة حادث انهيار جزئي لعقار في منطقة الدويقة بمحافظة القاهرة.

عقار الدويقة المنهار

على جانب آخر، شهدت المحافظة انهيار عقار مكون من 7 طوابق على السكان والمارة، وذلك خلف نادي القناة، وسارعت قوات الحماية المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف في المحافظة بالوصول لـ مكان الحادث لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا من أسفل انقاض العقار.

وتابع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، إجراءات وإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عقب سقوط عمارة سكنية خلف نادي القناة نطاق الحي الثالث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتي شخصين، من أسفل انقاض عقار الإسماعيلية المنهار، وجرى نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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