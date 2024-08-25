صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث يرغب الكثير من المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في معرفة نتائج طلباتهم المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني وفقا لضوابط وزارة الإسكان.

ومع تزايد التساؤلات عنها، يرصد الموجز في السطور التالية المزيد من المعلومات عن صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد أكد في وقت سابق أن أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، والتي تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع بدء تسليم وحدات إعلان سكن لكل المصريين 1.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق.

شهادة دخل.

صورة من عقد إيجار الوحدة.

قيد عائلي مميكن.

قسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمينات إن وجد.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

ومن أجل استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي من صندوق التمويل العقاري يمكن إتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بموقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص.

تحديد المشروع المتقدم إليه للحصول على شقة سكنية.

تدوين كافة البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية.

كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة استعلام.

في خلال لحظات ستظهر كافة المعلومات اللازمة عن الطلب.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط.

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

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