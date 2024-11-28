انهيار سفاح التجمع في المحكمة ودفاعه يطالب بإلغاء حكم الإعدام

قضية سفاح التجمع.. استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى مرافعة دفاع المتهم المعروف بـ"سفاح التجمع"، والذي يواجه حكم الإعدام لاتهامه بقتل ثلاث سيدات.

وتكشف جريدة " الموجز " عن تفاصيل محاكمة سفاح التجمع في جلسة اليوم، التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة.

دفاع سفاح التجمع يطعن على حكم الإعدام

بدأ المحامي مرافعته مرافعته بالمطالبة بإلغاء اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أن التحقيق استمر 20 ساعة متواصلة، ما يعد انتهاكًا لحقوقه القانونية.

وطالب الدفاع بإلغاء حكم الإعدام الصادر عن محكمة أول درجة، مؤكدًا وجود قصور في التحقيقات, ومدعيًا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، مثل "النيكروفيليا" واضطراب ثنائي القطب، ووصفه بأنه شخصية سيكوباتية تستمتع بتعذيب الآخرين ونفسه, ولافتًا إلى أن إحدى الضحايا طلبت وهي أميرة، هي من طلبت ممارسة العلاقة بعنف مع المتهم, وأن هذا السلوك لم يكن بمبادرته.

الحكم علي سفاح التجمع

الطب الشرعي يكشف تفاصيل جثث ضحايا سفاح التجمع

سأل الدفاع الطبيب الشرعي عن العلامات التي يجب توافرها لتأكيد حالة الخنق، وأجاب الطبيب بأن الخنق يمكن أن يؤدي إلى علامات مثل الزرقان والانتفاخ في الوجه وتجمع الدم، وتكدم العضلات.

كما استفسر الدفاع عن عدم وجود كسور في العظام نتيجة الضغط على العنق، وأشار الطبيب إلى أن الخنق يمكن أن يحدث دون كسر في العظام إذا كان الضغط غير كافٍ.

وأكد الطبيب أنه اطلع على مقاطع مرئية قدمتها النيابة، تُظهر تطابق الوشم والعلامات المميزة على أجساد الضحايا مع أوصافهن.

سفاح التجمع

رد فعل سفاح التجمع أثناء محاكته

خلال الجلسة، شهدت المحكمة حالة انهيار للمتهم "كريم. س"، الذي فقد وعيه، وتدخل حرس الجلسة لإفاقته، وعاد إلى حالته الطبيعية واستعاد وعيه بعد تناول المياه، جاء ذلك بعد أن أشار دفاعه إلى معاناته من الأمراض النفسية.

تفاصيل الجرائم الثلاث لسفاح التجمع

في وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات القطامية حكمًا بالإعدام على المتهم بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات في منطقة التجمع.

كشفت النيابة العامة تفاصيل ثلاث جرائم ارتكبها المتهم, والتي تضمنت الواقعة الأولى وهي العثور على جثمان في طريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، والثانية على طريق الإسماعيلية, بينما الثالثة، فكانت في محيط مسكن المتهم، وأثبتت التحقيقات تطابق العقار المخدر المستخدم مع المادة الموجودة في أحشاء الضحية.

أصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أن التحقيقات لم تثبت وقوع جرائم قتل إضافية حتى الآن، مشيرة إلى استمرار الجهود لكشف أي وقائع مرتبطة بنفس الأسلوب الإجرامي.

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