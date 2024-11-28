محاكمة سفاح التجمع.. الطبيب الشرعي يكشف تفاصيل مرعبة في قتل 3 سيدات

قضية سفاح التجمع.. حضر الطبيب الشرعي اليوم الخميس إلى محكمة جنايات مستأنف القاهرة بمحكمة القاهرة الجديدة للإدلاء بأقواله في قضية "سفاح التجمع", وجاء ذلك بعد أن قررت المحكمة تأجيل المحاكمة في الجلسة الماضية إلى اليوم لحضور الطبيب الشرعي، وترأس الجلسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، التي تستكمل محاكمة المتهم بتهم قتل ثلاث سيدات.

تأجيل محاكمة "سفاح التجمع" لغياب الشهود

في الجلسة الماضية، قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل محاكمة "سفاح التجمع" إلى يوم الخميس، بعد تأكيد المحكمة أن طليقة لن تحضر الجلسة وأن الطبيب الشرعي هو الشاهد الوحيد الذي سيحضر اليوم.

إعدام "سفاح التجمع" في محكمة أول درجة

صدرت محكمة جنايات القطامية حكمها الأولي بإعدام "سفاح التجمع"، الذي اتهم بقتل ثلاث سيدات، إذ تم الحكم عليه بالإعدام بعد ارتكابه جرائم قتل وتعاطي المواد المخدرة مع الضحايا.

قضية سفاح التجمع

تفاصيل القضايا المتعلقة بـ "سفاح التجمع"

أوضحت النيابة العامة في بيان لها أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن أي جرائم قتل أخرى ارتكبها المتهم بخلاف الثلاث وقائع التي تم التحقيق فيها.

في واقعة أخرى، أُرسل بلاغ إلى النيابة بشأن العثور على جثة سيدة مجهولة في طريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، والتي تم التعرف على هويتها بعد فحص البصمات والعثور على قاتلها.

بينت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة قتل أخرى في الثالث عشر من أبريل الماضي، وتم العثور على جثة سيدة على جانب الطريق بمحافظة الإسماعيلية, وأُثبتت مطابقة الصور وملامح الجثة مع تلك السيدة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بعد مواجهته بالتفاصيل.

قضية سفاح التجمع

عُثِرَ على جثة ضحية ثالثة في محيط مسكن المتهم, وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الضحية الثالثة كانت تحمل نفس المادة المخدرة التي عُثر عليها في مسكن المتهم، ما أدى إلى تأكيد تورطه في الجريمة.

يواصل القضاء المصري متابعة القضية التي أثارت الرأي العام، في الوقت الذي يستمر التحقيق في جرائم أخرى محتملة قد يكون المتهم قد ارتكبها.

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