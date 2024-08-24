إحالة أوراق سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية و12 سبتمبر الحكم النهائي

قررت محكمه جنايات القاهرة اليوم إحالة أوراق سفاح التجمع الي مفتي الجمهورية و حدد جلسة 12 سبتمبر للحكم النهائي

رغم عزم الدفاع علي إبراز ان السفاح مريض نفسي و يعاني من المزوخية و عرض بعض الطلبات علي المحكمه ولكن اليوم حسمت هيئة المحكمه الامر في قضية سفاح التجمع .

وظهر كريم بوجه شاحب و متوتر و حزين اثناء الجلسه خاصه بعد ان اكد الدفاع علي مرضه النفسه وعند سأل المحكمه لكريم هل تم الضغط عليه في اي اقوال قال انه راح سجن لسه بيتبني وكان مضغوط اثناء اخذ اقواله .

طالب الدفاع بإحضار زوجة السفاح السابقة "لبني" حتي تكشف عن الجوانب الغير معروفة عن السفاح المدعو كريم سليم و طالب ايضا بعرض المتهم علي الطب النفسي واقر انه مازوخي سيكوباتي .

وأضاف ايضا خلال المرافعة ان الجريمه صعبه بكل أركانها ولكن نطالب مرة اخري بحضور الحرز الذي تعدي 250 فيديو .

قضية سفاح التجمع

حيث طالب دفاع المتهم في الجلسة قبل الماضي بعرض المتهم علي طب نفسي وقال خلال الجلسة ان موكله يعاني من انفصام في الشخصية وثنائي القطب و اضاف ايضا ضمن الطلبات تغيير الدائرة التي تنظر في القضية وطالب ايضا بالإطلاع مرة اخري علي الحرز الذي تعدي ال250 فيديو يمارس فيهم المتهم افعال فاضحة مع ضحاياه وايضا العنف .

واعترض القاضي علي الدفاع لاني قد تنحي عن القضية في جلسة سابقة ثم عاد من جديد ولكن كان رده ومبرره : زي ما الحرز والفيديوهات الخاصة بموكلي طلعت للصحافة انا هرجع وادافع عنه .

حيث ترجع تفاصيل كشف السفاح بعد ان تلقت النيابة اخطار بوجود سيدة مقتولة مجهولة الهوية علي طريق بورسعيد الصحراوي و بالكشف عن بصمتها تم التعرف عليها .

الحكم على سفاح التجمع

وجهت للمتهم عدة اتهامات وقتل 3 سيدات والتخلص منهم علي طريق الاسماعيلية وبور سعيد الصحراوي حيث تعرف علي المجني عليها و اصطحبها لمنزله بالقطامية ومارس معها افعال غير شرعية وتعاطو المخدرات سويا و قام بقتلها .

تم ضبط كريم وبالتحقيق معه اعترف علي انه اصطحب بعض السيدات لمسكنه لممارسة الافعال غير الشرعية و افعال غير مألوفة للبشر وانه كان يسجل تلك الجرائم بهاتفين له و تم ضبط السيارة التي كان ينقل بها الجثث للتخلص منها.

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