جنس ومخدرات.. تفاصيل مرعبة حول جثة متسولة القمامة في المطرية

في واقعة مروعة، تم العثور على جثة فتاة عشرينية بجوار مقلب قمامة في منطقة المطرية، وتبين من التحقيقات أن الفتاة، المعروفة كمتسولة، فقدت حياتها بعد تعاطي جرعة زائدة من المخدرات أثناء تواجدها في شقة شاب كانت تقضي معه ليلة غير شرعية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

القصة الكاملة لواقعة العثور على جثة متسولة المطرية

كما باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقاتها في حادثة العثور على جثة الفتاة، أظهرت التحقيقات في الواقعة أن الفتاة كانت في العقد الثالث من العمر وأن سبب الوفاة كان نتيجة جرعة زائدة من المخدرات تلقتها أثناء علاقة غير شرعية مع شاب في شقته.

كما بينت التحقيقات في الواقعة، كشفت أن الفتاة كانت بلا أسرة وعاشت كمتسولة، حيث تعرفت على الشاب وأقامت معه علاقة غير شرعية، في يوم الحادثة، حضر الشاب مع الفتاة لممارسة العلاقة إلى شقته، حيث قاما بتعاطي المواد المخدرة وممارسة علاقة غير شرعية، ولكن الفتاة فقدت وعيها نتيجة الجرعة الزائدة، واثناء محاولة الشاب إفاقتها، ولكن عندما لم تستجب، قام بحملها وإلقائها في مقلب القمامة.

إجراءات النيابة في واقعة العثور على جثة بالمطرية

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الفتاة بعد صدور تقرير الصفة التشريحية، الذي أكد وجود آثار لمواد مخدرة في دمائها، كما أمرت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترافات الشاب المتهم بالجريمة

وبمواجهة المتهم في الواقعة، أدلى باعترافات تفصيلية أمام فرق المباحث، موضحًا أنه تعرف على الفتاة المتوفاة قبل فترة، وعلم أنها متسولة وليس لها أهل. وذكر أنهما أقاما علاقة غير شرعية في شقته بالمطرية، وفي يوم الحادثة، تعاطيا المخدرات ومارسا العلاقة، لكن الفتاة فقدت وعيها فجأة. حاول الشاب إفاقتها دون جدوى، وعندما أدرك أنها فارقت الحياة، قرر التخلص من جثتها بإلقائها في مقلب القمامة.



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