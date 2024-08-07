بسبب بيع جثة رضيع .. القبض على عامل الثلاجة بمستشفى السلام

أدلى أحمد عمال ثلاجة مستشفى السلام باعترافات تفصيلية، أمام النيابة وجهات التحقيق، بما يفيد بيع جثمان طفل حديث الولادة مقابل مبلغ 200 جنيه، لأحد الأشخاص لدفنه بقبر جدته، على إثر ظنه منه أن جثمان الرضيع ينير القبر ويخفف من عذابه.

عامل متهم ببيع رضيع

وقال عامل الثلاجة المتهم ببيع رضيع بمستشفى السلام، إنه لم يبيع الطفل من أجل المال، بل لأنه فاقد الأهلية وقد توفي منذ 15 يومًا، وتم إيداعه بثلاجة الموتى، ولم يحضر أحد لاستلامه، ولا توجد أية بيانات له، وكان سيدفن في مقابر الصدقة بعد مرور فترة محددة على وفاته.

تفاصيل سرقة عامل لطفل من ثلاجة الموتى

وأضاف العامل أنه تفاجأ، بشخص يسأل عن طفل متوفى بداخل الثلاجة يكون فاقدًا للأهلية فيدفنه بجوار جدته وذلك لينير قبرها، ويخفف عنها عذاب القبر، فأخبره بأن هناك طفل به هذه المواصفات وسلمه إياه، رغبة منه في تكريم الطفل بدفنه، وعلى تلقيه مبلغ 200 جنيه، أنها فقط بمثابة إكرامية له على تعاونه وليست بيع لجثث الموتى.

وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل عامل ومسؤولة عن ثلاجة الموتى بمستشفى السلام، على إثر اتهامهم في عملية بيع رضيع متوفى من الثلاجة مقابل 200 جنيه.

اقرأايضا: تحذيرات ورفع حالة الاستعداد .. عاصفة ترابية تضرب أسوان اليوم