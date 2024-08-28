آخر تطورات سرقة أميرة الذهب.. النيابة العامة تُحيل المتهمين لـ المحاكمة العاجلة

أميرة الذهب.. تصدرت أميرة الذهب مؤشر البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد تعرض محلها للسرقة، ونجاح الأجهزة الأمنية في الجيزة من إلقاء القبض على المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات سرقة أميرة الذهب، وتفاصيل إلقاء القبض علي المتهمين وتحويلهم للمحاكمة العاجلة.

أميرة الذهب

آخر تطورات سرقة أميرة الذهب

كشف تقرير الفحص الفني بشأن تفريغ كاميرات المراقبة بـ محل أميرة الذهب مطابقة هوية المتهمين بالسرقة مع الظاهرين في مقاطع الفيديو التي التقطتها الكاميرات ووثقت الواقعة، وبمواجهة المتهمين بها اعترفا تفصيلًا بأنهما حضر إلى المحل وعملا على إشغال العاملين حتى يتمكنا من الاستيلاء على مشغولات ذهبية، ويلوذا بالفرار دون شرائهما لأية بضائع من التي تعرض عليهما.

كما استمعت النيابة لأقوال أميرة الذهب، قائلة:" إنها نشرت مقطع فيديو يوثق السرقة ولم تكن تعلم حجم المسروقات من محلها، ولا تعرف هوية مرتكبي الواقعة، وجرى استدعاؤها في قسم الشرطة للتعرف على المشغولات الذهبية المستولى عليها وكذا المتهمين فأشارت إلى أنهما ذات الشخصين الظاهرين في الكاميرات بمحلها.

النيابة العامة تُحيل المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب للمحاكمة العاجلة

ومن جانبها، أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب، وهما اثنين يحملان جنسية إحدى الدول، وشريكهما الثالث وهو صاحب محل ذهب، اشترى منهما المسروقات، إلى محكمة الجنح.

وحدّدت جلسة 31 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما نٌسب إليهم.

بيان من الداخلية بشأن سرقة أميرة الذهب

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا، أمس الثلاثاء، أوضحت فيه أنها فحصت مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن سرقة شخصين لبعض المشغولات الذهبية من أحد محال بيع الذهب بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت الداخلية إلى أنه تبينّ عدم تلقي أجهزة الأمن إية بلاغات في هذا الشأن، وجرى التواصل مع مدير وشريك بذات المحل، مقيم بدائرة قسم أول أكتوبر وبسؤاله أيد صحة ما تم تداوله، وأضاف بعدم تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت الداخلية إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، تم ضبطه.

أميرة الذهب

تعليق أميرة الذهب علي سرقة محلها

وعلقت أميرة الذهب علس سرقة محلها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشرت صورة للمسروقات وعلقت قائله:" أكتر حاجة عجبتني في موضوع السرقة ذوق الحرامية في الاختيار، مختارين واحدة سادة وواحدة كور، ونسميه بقى طقم الحرامية".

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