بكام النهاردة| سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 الآن

سعر الذهب اليوم .. تشهدت محركات البحث وخاصة "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في الاهتمام بأسعار الذهب في مصر عيار 18 الآن، وعيار 21 بالمصنعية.

يعد سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 الآن، من القضايا التي تهم شريحة واسعة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة الشباب المقبلين على الزواج الذين يسعون لمعرفة الأسعار الحالية للذهب.



سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 الآن

ويوفر «الموجز » لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الذهب اليوم في في مصر.. عيار 18 الآن، بجميع محلات الصاغة وبورصة الذهب كما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 18 الآن

عيار 24 بيع 3,920 جنيه، شراء 3,943 جنيه.

عيار 22 بيع 3,593 جنيه، شراء 3,614 جنيه.

عيار 21 بيع 3,430 جنيه، شراء 3,450 جنيه.

عيار 18 بيع 2,940 جنيه، شراء 2,957 جنيه.

عيار 14 بيع 2,287 جنيه، شراء 2,300 جنيه.

عيار 12 بيع 1,960 جنيه، شراء 1,971 جنيه.

الاونصة بيع 121,912 جنيه، شراء 122,623 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 27,440 جنيه، شراء 27,600 جنيه.

الكيلو بيع 3,920,000 جنيه، شراء 3,942,857 جنيه.

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أسابيع بدعم من عودة التوقعات بخفض الفائدة إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية مجدداً.

يذكر أن هناك بعض قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 إلى 65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب : يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية.

- الفاتورة بها سيريال نمبر.

- الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».

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