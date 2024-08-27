المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء في مصر 27-8-2024
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي كثر استعمالها على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية.
سعر الذهب عالميا
وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب تقلبات متوالية ما بين الصعود والهبوط على المستويين المحلي والعالمي، ولكن على الرغم من ذلك فإن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن يمكن اللجوء إليه للحفاظ على قيمة العملة في مواجهة التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
وقد وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة متتالية منذ عام 2022، كما ارتفع بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، مع وصوله الآن إلى مستوى 3000 دولار للأوقية في الأفق.
متى ينزل سعر الذهب
وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب هو الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم اللاحق، الذي أدى إلى تآكل قيمة العملات الورقية.
وفي السياق، يتوقع خبراء ومراقبون أن يصل سعر جرام الذهب في الأيام القادمة إلى أكثر من 4000 جنيه، بالتزامن مع حالة التخبط العالمية بسبب تطورات ما يحدث في أوكرانيا وغزة، وتطورات البحر الأحمر، بجانب تطورات الانتخابات الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لأنه عادة ما يكون له علاقة عكسية بالعملة الأمريكية.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو2965.75 جنيه للبيع، و2957.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا داخل محلات الصاغة نحو 3460 جنيهًا للبيع، و3450 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء نحو 3954.25 جنيه للبيع، و3942.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,500
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,782
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,801
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,554
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,059
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,038
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,463
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 133,076
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,701
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,721
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 222,123
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 443,370
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,531
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,411,794
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,209,840
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