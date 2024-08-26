شعبة الذهب تطالب بـ تحرك حكومي عاجل وعرقلة الذهب عن الوصول إلى مستوياته

طالبت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب، والتي تعرقل استقرار السوق المحلي، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين ويخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق. ونكشف لكم التفاصيل عبر موقع الموجز.

مطالب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك

وشددت الشعبة على ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار ومنع المضاربات التي تساهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر. كما دعت إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الذهب، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق.

وأضافت الشعبة أن الإجراءات الحكومية السريعة ضرورية للحفاظ على استقرار سوق الذهب وضمان وصوله إلى مستويات مناسبة، بما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق.

ضوابط إعفاء الذهب من الضرائب وتأثيره على السوق

أعلنت الجمارك المصرية عن شروط إعفاء الذهب من الضرائب الجمركية، حيث أكدت أنه يمكن الإعفاء فقط للذهب الذي يتم استيراده لاستخدام شخصي. أما ما يزيد عن الحدود الشخصية، فيفرض عليه الرسوم المقررة.

قيمة الضريبة الجمركية على الذهب الوارد من الخارج

وفقًا للمنشورات الجمركية، يُفرض على الذهب نصف المشغول، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين وغير المعد للتداول النقدي، ضريبة وارد جمركية بنسبة 10% من الوزن الزائد عن حدود الاستخدام الشخصي. كما لا يُفرج عن الذهب إلا بموافقة مراقبة دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، باستثناء الاستعمال الشخصي.

وتشدد الجمارك على أنه لا يُسمح للركاب القادمين أو المغادرين بحمل كميات كبيرة من السبائك الذهبية، كما لا يمكن اصطحاب سبائك من مصر خلال السفر إلى الخارج.

مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب

في مايو 2023، وافقت الحكومة على إعفاء واردات الذهب من الضرائب الجمركية في محاولة لضبط السوق المحلية وإعادة التوازن لأسعار المعدن الأصفر. وقد رحب معظم التجار بهذه الخطوة، مشيرين إلى أنها ستساهم في خفض أسعار الذهب في مصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد من المصريين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات.

ووفقًا لوزير المالية السابق الدكتور محمد معيط، فقد بلغ حجم الذهب المعفى من الضرائب الذي استقبلته مصر عبر مواطنيها القادمين من الخارج 4.6 طن خلال عام. وقد انتهت فترة مبادرة الإعفاء الجمركي في 10 مايو 2024، دون تجديد من الحكومة، بعد أن حققت الأهداف التي أطلقت من أجلها.