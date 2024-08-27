استقرار ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض في بورصة اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اللحوم، والبيض استقرارًا ملحوظًا في بورصة الأسعار اليوم، الثلاثاء 27 أغسطس 2024، وبينما بقيت الأسعار مستقرة، يُلاحظ أن الأسعار قد تزيد بمقدار يتراوح بين 10 و15 جنيها عند البيع في الأسواق والمحلات التجارية.

يرصد " الموجز"، التفاصيل الدقيقة لأحدث الأسعار المسجلة في السوق.

أسعار الفراخ البيضاء

في بورصة الدواجن الرئيسية، حافظ سعر كيلو الفراخ البيضاء على استقراره، مسجلاً ما بين 65 و66 جنيها.

يعد هذا الاستقرار مهمًا للمستهلكين حيث يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق.

أسعار الفراخ الساسو

أما بالنسبة للفراخ الساسو، فقد سجل سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 85 و86 جنيها.

يعتبر هذا النوع من الفراخ مفضلًا لدى العديد من المستهلكين بسبب نكهته المميزة وسعره المعقول.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي وصل إلى 110 جنيهات، مما يعكس استقرار الأسعار لهذا النوع من الفراخ الذي يحظى بشعبية كبيرة نظراً لجودته ومذاقه المميز.

أسعار الفراخ الأمهات

سجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 64 جنيها. وبما أن هذا اللحم يُباع مذبوحًا، فإن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 99.50 جنيه للكيلو. هذا الاستقرار في الأسعار يعد مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين.

الدواجن

أسعار الكتاكيت

فيما يخص الكتاكيت، سجلت الأسعار التالية:

• كتكوت أبيض شركات يتراوح بين 31 و38 جنيها

• كتكوت أبيض قطعان يتراوح بين 30 و30.25 جنيها

• كتكوت ساسو بلغ سعره 18 و19 جنيها

تُظهر هذه الأسعار توازنًا بين تكلفة التربية والطلب في السوق.

أسعار لحم البط

• لحم بط بلدي: سجل سعر كيلو اللحم البلدي 110 جنيهات. يُعتبر هذا النوع من اللحم من الخيارات المفضلة للعديد من الأسر بسبب جودته ونكهته المميزة.

• لحم بط فرنساوي: سجل سعر كيلو اللحم 65 جنيها. يوفر هذا النوع من اللحم بديلاً اقتصادياً نسبياً مقارنةً بالأنواع الأخرى.

• لحم بط مسكوفي: يتراوح سعر كيلو اللحم بين 100 و105 جنيهات. يُعزى هذا السعر إلى جودة اللحم ومميزاته الغذائية.

أسعار البانيه والكبد والقوانص

سعر كيلو البانيه في الأسواق يتراوح بين 180 و190 جنيها، ويعكس هذا السعر زيادة الطلب على البانيه كوجبة رئيسية.

أما الأوراك، فقد سجلت أسعارها ما بين 70 و85 جنيها. وسعر كيلو الكبد والقوانص يتراوح بين 80 و100 جنيه، ويختلف قليلاً من منطقة لأخرى حسب العرض والطلب المحلي.

أسعار لحم الرومي

أسعار لحم الرومي شهدت استقرارًا أيضًا، حيث وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض إلى 90 جنيها، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أسمر 115 جنيها، هذا التوازن يعكس استقرار العرض في السوق المحلي.

أسعار البيض

فيما يتعلق بالبيض، فإن أسعار كرتونة البيض في المزرعة اليوم هي كما يلي:

• كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 156 و158 جنيها

• كرتونة البيض الأحمر تتراوح بين 156 و159 جنيها

• كرتونة البيض البلدي تتراوح بين 159 و160 جنيها

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتغير عند البيع في المحلات التجارية، حيث يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 10 و15 جنيها.



تظل أسعار الدواجن والبيض مستقرة نسبياً في السوق، وهو ما يبعث على الاطمئنان للمستهلكين ، مع هذا الاستقرار، يمكن للأسر التخطيط لميزانيتها الغذائية بشكل أفضل.

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