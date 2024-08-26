أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 26-8-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم البيضاء..واصلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارها لليوم الثالث على التوالي، الإثنين 26 أغسطس 2024، إذ لم تتغير الأسعار بشكل ملحوظ في بورصة الدواجن والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

وشهدت الأسعار فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأيام السابقة، أظهرت الأسعار استقرارًا وفقًا للبيانات المعلنة من قبل بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند مستوى 66 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع في الأسواق بسعر 76 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الدواجن الحمراء والساسو بين 85 و86 جنيهًا للكيلو في البورصة، بينما تراوحت الأسعار في الأسواق بين 95 و96 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 64 جنيهًا، ليصل سعرها إلى 74 جنيهًا في الأسواق.

أما الفراخ البلدي، فقد وصل سعرها إلى 110 جنيهًا للكيلو، وبيعت للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 165 و175 جنيهًا حسب السوق.

أسعار الفراخ

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض الأحمر اليوم أيضًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي ثباتًا في أسعارها، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر سجل نحو 159 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بـ 169 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت نحو 158 جنيهًا، وتصل للمستهلك بـ 168 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بـ 170 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا، إلى ما بين 26 و29 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت أبيض قطعات، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا، بين 24 و24.5 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا، بين 6 و6.75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 90 و91 جنيهًا للكيلو.

بينما تراوح سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24 أغسطس 2024