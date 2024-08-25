‎الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم في الاسواق

نرصد لكم عبر موقع جريدة الموجز، ‎سعر الدواجن اليوم في مصرالأحد 25 أغسطس 2024، حيث يبحث جميع المواطنين عن سعر الفراخ اليوم وذلك بعد استقرار سعرها في الفترة الأخيرة وانخفاضه عن الأيام السابقة، حيث تعد الفراخ من أهم السلع الغذائية التي يحتاجها الشعب المصري ويصل قيمة الإنتاج الشهري في مصر من الفراخ البيضاء 150 ألف طن.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سعر الفراخ اليوم في البورصة ب 63 جنيها وتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بسعر 65 جنيه و تصل إلى المستهلك بسعر 74 حتى 95 جنيها.

سعر فراخ ساسو وصل سعرها اليوم إلى 93 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 103 جنيه.

فراخ الأمهات سجلت اليوم سعر 68 جنيه سعر التجاري 75 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم سجلت سعر 86 جنيه في المزرعة، والسعر التجاري من 95 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 159 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 169 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 158جنيهًا لتباع للمستهلك بـ168 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ170 جنيهًا.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

سعر كيلو البط في الأسواق

أسعار البط المسكوفي عمر يوم” سعر 26 جنيه.

بط فرنساوى “عمر يوم ” بـ 26 جنيه

سعر كيلو البط البلدى في الأسواق التجارية 110 جنيها

سعر كيلو البط مولار بـ 65 جنيه

سعر البط الفرنساوي بـ 60 جنيهًا للكيلو الواحد

سعر كيلو البط المسكوفى 95 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

عن أسعار الكتاكيت فرز أول عمر يوم واحد سجلت اليوم في مستهل التعاملات الأسعار التالية: