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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 23-8-2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الجمعة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 في الأسواق، وذلك لمعرفة آخر الأسعار في الاسواق، والمقارنة بأسعار اليوم الماضي.

ويريد عدد كبير من الأشخاص، معرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

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ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 75 إلي 80 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 

سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا،  وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 65 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 و75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا ويختلف السعر باختلاف منطقة سكنية إلى أخرى 

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر البط المسكوفي اليوم

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الجمعة بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الجمعة

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 160 جنيهًا  لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

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