استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد، 25 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع الثبات العالمي لسعر المعدن الأصفر. يأتي هذا الاستقرار وسط تزايد في قيمة الدولار الأمريكي، الذي تجاوز 49 جنيهًا مصريًا مؤخرًا، مما دفع سعر الأونصة الذهبية في آخر تحديث لها إلى 2512 دولارًا، وذلك قبل عطلة الصاغة الأسبوعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وفي السوق المحلية، استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3460 جنيهًا للجرام.

يرصد “ الموجز ” تفاصيل أسعار سبائك الذهب في السياق التالي

تفاصيل أسعار سبائك الذهب اليوم

وفقًا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، جاءت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

• سبيكة ذهب بوزن 1 جرام: 4807 جنيهات (دون مصنعية).

• سبيكة ذهب بوزن 2.5 جرام: 11472 جنيهًا.

• سبيكة ذهب بوزن 5 جرامات: 22725 جنيهًا.

• سبيكة ذهب بوزن 10 جرامات: 44926 جنيهًا.

• سبيكة ذهب بوزن 20 جرامًا: 89241 جنيهًا.

• أونصة ذهب (31 جرامًا): 138377 جنيهًا.

• سبيكة ذهب بوزن 50 جرامًا: 221573 جنيهًا.

• سبيكة ذهب بوزن 100 جرام: 442272 جنيهًا.

• الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 24): 41955 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبائك الذهب

تختلف تكلفة المصنعية والدمغة على سبائك الذهب حسب الوزن، وقد شهدت هذه التكاليف ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة:

• سبيكة بوزن 1 جرام: ارتفعت تكلفتها من 75 إلى 85 جنيهًا.

• سبيكة بوزن 2.5 جرام: تكلفة المصنعية والدمغة بلغت 66 جنيهًا.

• سبيكة بوزن 5 جرامات: تكلفة المصنعية والدمغة وصلت إلى 60 جنيهًا.

• سبيكة بوزن 10 جرامات: تكلفتها بلغت 60 جنيهًا.

• سبيكة بوزن 20 جرامًا: تكلفة المصنعية والدمغة بلغت 56 جنيهًا.

• أونصة ذهب (31 جرامًا): تكلفة المصنعية والدمغة بلغت 56 جنيهًا.

الذهب

توقعات ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

في بيان حديث، أشار ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترات القادمة، وربما تحقيق قمم سعرية جديدة. وأوضح أن هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على وتيرة خفض الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا للتقارير الدورية والتصريحات الصادرة عن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار ميلاد إلى أن تأثير هذه التحركات على السوق المصري لا يمكن التنبؤ به بدقة، نظرًا لتأثر أسعار الذهب المحلي بتقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

كما أن الظروف الجيوسياسية العالمية والطلب على الدولار تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار المحلية.

الوقت المناسب لشراء الذهب

بالنظر إلى تصريحات جيروم باول، يبدو أن الاتجاه العالمي للذهب يميل نحو الارتفاع خلال الأيام القادمة. وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن الهبوط الطفيف في الأسعار، والذي يعود إلى عمليات جني الأرباح قبل إغلاق السوق مساء أمس، قد يوفر فرصة مناسبة للشراء.

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف تكلفة مصنعية الذهب في مصر من محل لآخر، حيث يتراوح متوسط السعر بين 30 و65 جنيهًا للجرام، ويعتمد ذلك على نوع العيار ومكان البيع. وعند حساب تكلفة الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تضاف 100 جنيه إلى السعر المعلن للجرام، ويمكن أن تصل قيمة المصنعية إلى 150 جنيهًا حسب تاجر الصاغة.

استقرار الأسواق المصرية

تُظهر الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار الذهب، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب. ومع تزايد قيمة الدولار والتأثيرات العالمية، يبقى السؤال حول الوقت الأمثل للشراء محل اهتمام كبير لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

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