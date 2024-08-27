الاستقرار يُخيم علي سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 27-8-2024

سعر الذهب في الإمارات.. استقرت سعر الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء 27 -8-2024، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 288.35 درهم، بما يعادل 78.52 دولارًا.

وتصدر البحث عن سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس

ويرصد “الموجز” ، خلال السطور التالية، سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الإمارات، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، نحو 288.35 درهم، بما يعادل 78.52 دولارا.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

ووصل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات إلى نحو 264.32 درهم، بما يعادل71.97 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات نحو 252.31 درهم، بما يعادل 68.70 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 216.26 درهم، بما يعادل58.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

ووصل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات إلى نحو 168.20 درهم، بما يعادل نحو 45.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 144.17 درهم، بما يعادل 39.26 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

سوق الذهب في دبي

الجدير بالذكر أن سوق الذهب في دبي يعد من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعر الذهب في الإمارات

ويعد الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، أما الذهب عيار 22 فيتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة.

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