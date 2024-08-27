سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. الذهب هو أحد الموضوعات الخدمية الهامة التي تشغل اهتمام الكثير من الناس في مصر، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن فرص لحفظ قيمة أموالهم، أو مدخرين يرغبون في الحفاظ على ثرواتهم، أو مهتمين بشراء المجوهرات الذهبية، فإن الذهب يُعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، بالإضافة إلى ذلك، يشكل الذهب جزءًا بارزًا من التراث الثقافي والاستثماري في مصر، مما يزيد من أهميته وقيمته لدى المصريين.

ويشكل سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن بختام التعاملات ملاذًا آمنًا وقيمة ثابتة للمحافظة على الثروة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وفي السطور التالية، نتناول الموجز، آخر تحديثات سعر جرام الذهب في مصرعيار 18 الآن بختام التعاملات يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، وكذلك العوامل التي تؤثر على هذا السعر وأهمية متابعته.

سعر جرام الذهب في مصر عيار 18 الآن يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

وفيما يلي تفاصيل آخر تحديثات سعر جرام الذهب في مصر اليوم 27 أغسطس 2024:

عيار 24 سجل 3960 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18 سجل 2970 جنيهًا.

فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2310 جنيهات.

سجل الجنيه الذهب نحو 27720 جنيهًا.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية تراجعًا بنسبة 0.6% أو بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. تحديدًا:

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3485 جنيهًا

وصل إلى أدنى مستوى عند 3440 جنيهًا

ارتفع إلى أعلى مستوى عند 3495 جنيهًا

واختتم التعاملات عند 3465 جنيهًا

على الجانب العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% أو بقيمة 4 دولارات خلال نفس الفترة. تحديدًا:

افتتحت الأوقية الذهبية عند مستوى 2508 دولارات

وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2532 دولارًا في 26 أغسطس الجاري

واختتمت التعاملات عند 2512 دولارًا

ويُعد تتبع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مؤشرًا مهمًا للمستثمرين والمدخرين، نظرًا لدور الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.



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