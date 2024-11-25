لأول مرة الزوجة تحضر.. نظر استئناف حكم الإعدام على سفاح التجمع

تنظر محكمة جنايات مستأنف القطامية بالتجمع غدًا الثلاثاء استئناف الحكم الصادر بالإعدام ضد المتهم المعروف إعلاميًا بـ «سفاح التجمع»، والذي أدين بقتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي.

وتشهد جلسة الغد حضور طليقة المتهم بناءً على طلب المحكمة للاستماع إلى شهادتها في القضية، ونسرد لكم آخر تطورات قضية سفاح التجمع عبر الموجز.

الحكم الأول

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم، وذلك بعد استلام رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي وافق على إعدامه، وجاء نص الحكم كالآتي:

"بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار في البشر رقم 64 لسنة 2010، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها الحكم بالإعدام على المتهم مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية."

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتهم الموجهة له

قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بعد توجيه تهم القتل المقترن بـ: إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي، الاتجار بالبشر، واستغلال السيدات الضحايا، بالإضافة إلى التورط في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتُحمل القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، وكانت مسجلة سابقًا برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.

تقرير الطب الشرعي وإثبات تعاطي المخدرات

أثبت تقرير الطب الشرعي أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، حيث أظهرت نتائج تحليل الدم وجود آثار لمخدر الحشيش والترامادول، بالإضافة إلى تعاطيه الكحوليات، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود آثار تعذيب شديدة على جثث الضحايا، شملت كسورًا في الرقبة نتيجة الخنق باستخدام الحبال والسلاسل.

تفاصيل جرائم «سفاح التجمع»

كانت النيابة العامة قد أعلنت في 28 مايو الماضي تفاصيل جرائم "سفاح التجمع"، حيث ورد إلى النيابة إخطار في 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على طريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وبناءً على التحريات، تم تحديد هوية الضحية والعثور على قاتلها، الذي يدعى "كريم محمد سليم"، الذي اعترف بقتله الضحية بعد تعاطيه المخدرات.

كما كشفت التحقيقات عن جريمة قتل ثانية، حيث عُثر على جثة سيدة أخرى في 13 أبريل على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم حصر حالات العثور على جثامين مشابهة في محيط مسكن المتهم، مما أدى إلى اكتشاف جثة ثالثة لامرأة بنفس الظروف.

وتم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن.

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