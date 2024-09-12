قرار جديد من الجنايات يسدل الستار علي قضية سفاح التجمع.. تفاصيل مرعبة

سفاح التجمع.. تصدر سفاح التجمع محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2024، وذلك بعد الحكم عليه بالإعدام شنقًا.

وأصدرت محكمة جنايات القطامية المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها على سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي المفتي.

سفاح التجمع

آخر تطورات قضية سفاح التجمع

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات قضية سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.

أسدلت محكمة جنايات القطامية المنعقدة في التجمع الخامس، الستار علي قضية سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن، وذلك بعد أن أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي المفتي.

إحالة أوراق سفاح التجمع لمفتي الجمهورية

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أحالت أوراق سفاح التجمع، في 24 أغسطس 2024، إلي مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 12 سبتمبر للحكم النهائي.

بيان النيابة العامة بشأن سفاح التجمع

وأصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن قضية "كريم محمد سليم"، الشهير بـ "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بطرق صحراوية في محافظات: القاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمقيدة برقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية.

وأشارت النيابة إلى أنه إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في التاسع من يونيو الماضي، والمتضمن إحالة المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهم.

سفاح التجمع

تفاصيل قضية سفاح التجمع

وبالعودة إلى تفاصيل قضية سفاح التجمع، نجد أنه قام بإنهاء حياة 3 سيدات والتخلص من جثثهن بالطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وفجر تقرير الطب الشرعي للضحايا مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف عن أن سفاح التجمع اعتاد إعطاء الفتيات عقاقير طبيبة مذهبة للوعي والعقل قبل تعذيبهن وإزهاق أرواحهن.

وكشف التقرير عن أن جثث الضحايا حملت آثار تعذيب متفرقة وكسر بالرقبة نتيجة الخنق بالحبال والسلاسل لجميعهن، وآثار حرق وتعذيب على الأيدي.

وأضاف أن المتهم أجبر الضحايا على تعاطي أنواع كثيرة من عقاقير الهلوسة الطبية المخلقة فى المعامل والتى تذهب العقل قبل التعدي عليهن، ومنها عقار "GHB"، وهى عبارة عن مادة فى جسم الأنثى عند زيادة نسبتها تزيد الإثارة لديها.

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