كاميرات المراقبة تكشف أسرار في ملابسات مصـ.ـرع 3 أشخاص

شهدت منطــــقة تحت الســـير بقـــرية الشوبك الشرقي بـدائرة مركز شرطة الصف حادث مروع راح ضحيته 3 شباب متأثرين بإصابتهم بعد أن تحطمت السيارة التي كانوا يستقلوها، وتحولت لقطعة من الخردة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث وما أسفر عنه تفريغ كاميرات المراقبة.

كاميرات المراقبة توضح أسباب الحادث

وبينت كاميرات المراقبة بعد تفريغها سبب وقوع الحادث إذ تبين أنه وأثناء مرور سيارة بطريق تابع لمدينة الصف اختلت عجلة القيادة من أسفل يد السائق مما نتج عن ذلك اصطدامه بسيارة أخرى في الحارة المرورية المقابلة مما أسفر عن مصرع 3 شباب المذكورين على الفور.

حادث طريق

وزارة الداخلية تواصل جهودها لكشف ملابسات الحادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغ يفيد بوقوع حادث مروع بمنطقة منطقة تحت الســـير بقرية الشوبك الشرقي بـدائرة مركز شرطة الصف راح ضحيته 3 أشخاص وهم: علي طارق أبو عطيه، وفؤاد رضـــا فؤاد كفافي، وباسم رامي.

وانتقلت فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة والوقوف على أسباب الحادث والمتسبب فيه، وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات المتواجدة على جانبي الطريق الذي شهد الحادث.

النيابة تستدعي شهود الواقعة للاستماع إلى شهاداتهم

وقررت النيابة استدعاء شهود الواقعة للاستماع إلى أقوالهم في ملابسات الحادث وما وقع على وجه التحديد.

وضع جثث الضحايا في ثلاجة الموتي تحت تصرف النيابة

وناظرت النيابة العامة جثث الضحايا، وأمرت بوضعها في ثلاجة الموتى استعدادًا لتسليم الجثامين لذويهم لدفنها بعد عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب وفاة كل ضحية فيهم.

يذكر أن انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لرفع جثث الضحايا وكذلك أوناش من مجلس المدينة لرفع السيارة وإعادة حركة سير السيارات في الاتجاهين.

وفي سياق آخر تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بوقوع حادث مروع على طريق جمصة الدولي، حيث تبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع فتاة وإصابة 14 راكبًا آخرين.

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