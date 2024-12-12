الأرصاد الجوية تحذر منها.. ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس غدا

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا الجمعة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر ستؤثر على البلاد.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل طقس الغد مع رصد الظواهر الجوية التي حذرت منها الأرصاد الجوية.

الظاهرة الأولى.. أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظاهرة الأولى التي ستشهدها البلاد غدًا الجمعة الموافق 13 ديسمبر هي أمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

رياح

الظاهرة الثانية.. شبورة مائية كثيفة صباحًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تتمثل الظاهرة الثانية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا نصحت قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وحتى اختفاء الشبورة.

الظاهرة الثالثة.. اضطراب الملاحة البحرية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن الظاهرة الثالثة هي اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، كما أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و 65 كم/س، منوهة أن هناك ارتفاع الأمواج بنسبة تتراوح بين 3 و 4 أمتار، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيان تفصيلي بدرجات الحرارة غدًا وهو كالتالي:

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

بنها: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

دمنهور: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

وادي النطرون: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

شبين الكوم: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

طنطا: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

دمياط: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 18 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

السويس: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

رفح: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

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