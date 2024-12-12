شاب يلقى مصرعه أثناء محاولة سرقته في الغربية.. التفاصيل الكاملة

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الغربية من ضبط شخص متهم بقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر أثناء محاولته سرقته بقرية دلبشان، مركز كفر الزيات.

بداية الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات بـ الغربية بلاغًا من أهالي قرية دلبشان بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد شيحة والنقيب محمد خطاب لمكان الحادث، برفقة سيارة إسعاف.

تفاصيل الحادث

كشفت التحريات أن المجني عليه يُدعى "محمد.ر.أ"، يبلغ من العمر 21 عامًا، قُتل بطعنة نافذة في الصدر على يد المتهم "محمد.أ" أثناء محاولة الأخير سرقته في الغربية

الإجراءات القانونية

تم نقل جثمان الضحية إلى المشرحة بـ الغربية لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة. كما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث.

قرية دلبشان: مسرح الجريمة

أصبحت قرية دلبشان في الغربية مسرحًا لهذا الحادث المأساوي الذي أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي في الغربية.

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