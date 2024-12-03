الغرفة المغلقة تكشف قصة مقتل مرام فتاة القاهرة الجديدة

قصة مقتل مرام فتاة القاهرة الجديدة، تكشف عن مأساة إنسانية هزت الأوساط الاجتماعية، وأثارت موجة من التساؤلات حول دوافع الجريمة وتفاصيلها، فقد أشارت تحريات المباحث إلى أن مرام فتاة القاهرة الجديدة التي كانت أمًا لطفلتين، قد تزوجت بالمتهم في عام 2023 رغم زواجه السابق وأبوته لطفل، علاقة الزوجين كانت معروفة للجميع، إلا أن خلافات عائلية تصاعدت بينهما وانتهت بجريمة مروعة أدت إلى مقتل مرام فتاة القاهرة الجديدة بشكل مأساوي.

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل مقتل مرام فتاة القاهرة الجديدة على يد زوجها

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها القاهرة الجديدة، لقيت مرام فتاة القاهرة الجديدة الزوجة الشابة وأم لطفلتين، مصرعها وذلك بعد أن تعرضت للاعتداء الوحشي على يد زوجها أفضى إلى قطع ببلعومها، واحتجازها في المنزل خمسة أيام دون تقديم المساعدة اللازمة لها.

وينقل الموجز، تحريات مباحث القاهرة عن جريمة مقتل مرام فتاة القاهرة الجديدة

وبيّنت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن زوج المجني عليها، احتجز زوجته 5 أيام في المنزل إصابة بلعومها بقطع، وهو ما نتج عنه حدوث نزيف وصديد على البلعوم والقصبة الهوائية، أودى بحياتها.

وأرسلت المستشفى إشارة للأجهزة الأمنية، تفيد بوفاة سيدة على إثر إصابتها بقطع في البلعوم، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة توجهت أجهزة أمن القاهرة لإلقاء القبض على زوجها، ثم نقل الجثمان إلى المشرحة للوقوف على ملابسات الجريمة.

تصريحات أسرة مرام فتاة القاهرة الجديدة

بحسب تصريحات أسرة مرام فتاة القاهرة الجديدة، "بدأت المأساة عندما أقدم زوجها على خنقها بعنف، ما تسبب في إصابتها بجرح عميق في البلعوم بطول 8 سم، ولم يسرع لإنقاذها بل تركها في المنزل بهذه الإصابة البالغة لمدة خمسة أيام، قبل أن يحاول العثور على طبيب متخصص في الأنف والأذن لإسعافها.

وبعد نقلها إلى المستشفى، وضعت على أجهزة التنفس الصناعي وخضعت لست عمليات جراحية معقدة، إلا أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها كانت أكبر من أن تُحتمل، لتنتهي حياتها بشكل مأساوي.

وكشف التقرير الطبي أن وفاة مرام جاءت نتيجة القطع العميق في البلعوم، مصحوباً بسحجات حول الرقبة نتيجة الخنق، مما أدى إلى حدوث صديد حاد في القصبة الهوائية والبلعوم، وهو ما عجّل بتدهور حالتها الصحية بشكل كارثي.

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