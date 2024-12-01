مقتل 4 أطفال على يد والدهم بمحافظة أسيوط بأداة حادة.. القصة كاملة

حدوث قصة مأسوية عن قتل أربعة أطفال على يد والدهم اليوم بمحافظة أسيوط، هل توفى كافة الأبناء وكيف قتلهم الأب ولماذا، وسيوضح لكم الموجز تفاصيل هذه الواقعة.

شهود عيان الجريمة

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قالو شهود عيان أن الأب المتهم كان يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وأن بداية قصة ارتكاب الجريمة كانت أنهم سمعوا صوت صراخ صادر من المنزل، واستنجد الإبن الرابع بالجيران ومن ثم هرعوا لمكان الواقعة وتبين قيام الأب بالإعتداء على أبنائه بطريقة وحشية بإستخدام الساطور، حيث توفي ثلاثة من الأبناء نتيجة إصابات جسيمة بجميع أنحاء الجسم، بينما نجا الإبن الرابع من الموت بأعجوبة وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى مصاباً بإصابات بالغة.

حيث كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن محافظة أسيوط قد تلقت إخطاراً من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من الأهالى بمقتل وإصابة 4 أطفال على يد الأب الذي اعتدى عليهم بساطور.

وعلى الفور، اتجهت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأب، ويدعى «محمود. ف. ا» اعتدى على أولاده الأربعة بساطور، ما نتج عنه مصرع «محمود» 10 سنوات، «محمد»، 3 سنوات، جنات، 7 سنوات، وإصابة «جنى»، 9 سنوات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتم إتهام الأب بالقتل عمدًا لأبنائه الأربعة مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة والتحفظ على الآلة الحادة «ساطور»، لأنها أداة الجريمة التي قام بها المتهم.

وأصدرت النيابة العامة في أسيوط اليوم السبت، قرار بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة عرض المتهم على الطب النفسي للكشف عليه، والتأكد من سلامة قواه العقلية من عدمها، وأمرت السلطات بنقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي، كما تم نقل الإبن الرابع المصاب إلى العناية المركزة.

مقتل أربعة أبناء

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