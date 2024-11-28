حادث مروع لحافلة ريال مدريد في ليفربول بعد السقوط أمام الريدز.. فيديو

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية في الساعات الأخيرة، بعد سقوطه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية، والهزيمة الثالثة من دور مجموعات البطولة.

حادث حافلة ريال مدريد في ليفربول

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية نشرتها جريدة “ميرور” البريطانية مساء اليوم الخميس، أن حافلة نادي ريال مدريد الإسباني، تعرضت لحادث سير أثناء مرورها في شوارع ليفربول.

وأشارت التقارير أن حافلة نادي ريال مدريد اصطدمت بشاحنة نقل كبيرة في شوارع ليفربول، أثناء طريقها في العودة إلى العاصمة الإسبانية، عقب المواجهة النارية التي جمعته بـ نادي ليفربول أمس الاربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل حادث سير حافلة ريال مدريد في ليفربول

وأشارت التقارير أن حافلة ريال مدريد كانت فارغة من اللاعبين والجهاز الفني، ولكنها كان تحتوي على أدوات الفريق فقط وسائقه الخاص، وهو الذي تعرض لإصابات طفيفة بعد وقوع الحادث، وتم نقله إلى المستشفى وتلقى العلاج على الفور.

وأكدت الصحف الإنجليزية أن حافلة ريال مدريد زادت أوجاع النادي الملكي خاصة بعد الخسارة أمام ليفربول، كما أنها تعد حادث متكرر، بعد حادق الحافلة ذاتها قبل مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا أيضًا ولكن الموسم الماضي.

🚌💥 El bus del Real Madrid sufrió un accidente en carretera pic.twitter.com/lduvartD8z — MARCA (@marca) November 28, 2024

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

وبعد السقوط أمام ليفربول الإنجليزي بالأمس، من المقرر أن يخوض ريال مدريد مباراة قوية في المواجهة المقبلة، حيث سيصطدم بنظيره خيتافي، ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني الممتاز.

وستقام مباراة ريال ضد خيتافي في تمام الخامسة إلا ربع مساء يوم الأحد المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ويكشف الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة - 34

2- ريال مدريد - 30

3- أتلتيكو مدريد - 29

4- فياريال - 25

5- أتلتيك بيلباو - 23

6- أوساسونا - 22

7- جيرونا - 21

8- ريال مايوركا - 21

9- ريال بيتيس - 20

10- ريال سوسييداد - 18

11- سيلتا فيجو - 18

12- إشبيلية - 18

13- رايو فاييكانو - 16

14- ليجانيس - 14

15- خيتافي - 13

16- ديبورتيفو ألافيس - 13

17- لاس بالماس - 12

18- فالنسيا - 10

19- إسبانيول - 10

20- بلد الوليد - 9

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