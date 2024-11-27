ليفربول يقسو على ريال مدريد في آنفيلد بدوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا نارية

خطف فريق ليفربول الإنجليزي الفوز من غريمه ريال مدريد الإسباني، في الريمونتادا المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب آنفيلد، في قمة دوري أبطال أوروبا.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع غريمه ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم، بضغط قوي من جانب الفريقين، طمعًا كل منهما في هز شباك الأخر، وتحقيق الفوز بهذه القمة.

وتمكن فريق ليفربول في أن يقسو على غريمه ريال مدريد في هذه الريمونتادا النارية التي أقيمت على ملعب آنفيلد، محقاًً الفوز بثنائية دون رد، ويستعرض لكم الموجز أهداف هذه المواجهة فيما يلي.

أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد

ليفربول على أرضه ووسط جمهوره، نجح في السيطرة على المباراة منذ انطلاقها، لكنه لم يتمكن من هز شباك ريال مدريد في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وواصل الفريق الإنجليزي الضغط في الشوط الثاني، حتى تمكن من قص شريط أهداف هذه القمة، في الدقيقة 52 بهدف نجمه ألكسيس ماك إليستير.

وفي الدقيقة 76 ضاعف كودي جاكبو الهدف الثاني لفريق ليفربول، بعد أن ضيع الدولي المصري محمد صلاح ركلة جزاء الريدز بعدما تصدى لها تيبو كرتو.

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد

وشهدت هذه الريمونتادا النارية أيضاً، حصول ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 60، فشل كيليان مبابي في تسديدها بعد تصدي كيليهر لها ببراعة.

مبابي يهدر ركلة جزاء أمام ليفربول

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي في أن يحسم هذه القمة لصالحه، بالفوز على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-0.

ليفربول يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا

ووفقاً لهذه النتيجة، تربع فريق ليفربول على صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025 برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 6 متواجداً بهم في المركز 24.

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